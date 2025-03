Enter Shikari: kündigen Open-Air-Konzert in Köln an

Enter Shikari haben ihre bisher größte deutsche Headliner-Show angekündigt. Die Band gibt einen exklusiven Auftritt am Freitag, dem 18. Juli 2025, im Südbrücke Open Air in Köln.

Der allgemeine Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, 28. Februar, um 11 Uhr unter www.entershikari.com, Fanclub-Vorverkaufstickets sind bereits seit Mittwoch, 26. Februar, um 11 Uhr erhältlich.

La Dispute aus Michigan und die Münchner Blackout Problems sind als Support mit dabei.

Rou Reynolds sagt über die kommende Show: „I’m really looking forward to being back in Cologne. Any excuse to visit our friends and supporters in Germany! I’m also excited to see our friends in Blackout Problems, who are opening the show, and we’ve got La Dispute along too, who I finally get to see live for the first time! Playing outdoors is one of my favourite things to do in life, so getting to perform under the stars on the bank of the river is going to feel very special indeed.“

Derzeit arbeitet die Band an neuer Musik – das erste Album seit A Kiss For The Whole World aus 2023 – und startete das Jahr 2025 mit einer Reise nach Japan zum Hyper-Planet-Festival von Crossfaith. Bereits diese Woche geht es nach Australien, um am Knotfest-Festival in Melbourne, Brisbane und Sydney teilzunehmen. Danach geht es auf eine Reihe ausverkaufter Headliner-Shows bevor Frontmann Rou Reynolds den Frühling damit verbringt, die Rolle des The Artilleryman in der Tour-Arena-Produktion von Jeff Waynes War Of The Worlds zu spielen. Im Laufe des Sommers sind Enter Shikari auf einer handvoll europäischer Festivals zu Gast, die in einer Show auf der Mainstage beim britischen Reading & Leeds Festival gipfelt. Zudem wurden sie für die Long Beach Warped Tour bestätigt.

Abgesehen von neuer Musik gibt die Band auch dem Film ihrer Show in der Wembley Arena von 2024 den letzten Schliff, der derzeit in Kiew von ihrem langjährigen Collaborator und Freund Oleg Rooz geschnitten wird.