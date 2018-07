Erdling: Album erscheint am 27.7. – Videodreh am Samstag

Am 27. Juli melden sich Erdling zurück. Als drittes Studioalbum schickt die Band um Neill Freiwald den Dämon ins Rennen.

Am Wochenende dreht die Band dazu ein Musikvideo. Unter der Regie von Mirko Witzki (Caliban, Any Given Day) entstand ein Musikclip zum Song Wieso Weshalb Warum. Das Video soll passend zur Veröffentlichung des Albums in knapp zwei Wochen auf die Öffentlichkeit losgelassen werden.

Wer schnell ist und sich eine der limitierten Boxsets bestellt, den erwartet überdies eine besondere Überraschung: Wer den dort beigelegten Fanpass auf der Dämon-Tour am Einlass in Kombination mit einem Ticket vorzeigt, erhält Zugang zum Meet’n’Greet mit Sektempfang und einem exklusiven Give-Away.

Was einen live erwartet, das stellten Erdling erst kürzlich im Rahmen eines Auftrittes beim RockHarz Open Air unter Beweis. Ein Zusammenschnitt der erfolgreichen und umjubelten Show ist hier zu sehen: https://web.facebook.com/erdlingofficial/videos/2235201236520470/

Das umtriebige Quartett um die sympathische Rampensau Neill Freiwald hat seinen inneren Dämonen ganz offenbar nun endgültig entfesselt. Keine Kompromisse mehr – das Tier muss raus! So gehen Erdling mit ihrem typischen Sound aus eingängigen, deutschsprachigen Hymnen auf einem Fundament aus Elektronik und harten Gitarren dieses Mal bewusst an ihre Extreme. Will heißen: Die Gitarrenattacken sind ein echtes Brett, das über den Zuhörer hereinbricht und den synthetischen Grooves eine befreiende Wand aus Lärm entgegenstellt. Neill lässt seinen Emotionen freien Lauf und trägt die Songs mit einer erstaunlichen Bandbreite zwischen tiefen Growls und melodischem Klargesang. Und trotz eines deutlich infernaleren Klangbildes kommen die Melodien nicht zu kurz… im Gegenteil wirken sie in diesem extremeren Umfeld umso intensiver. So verwundert es auch nicht, dass die Band inmitten ihres bis dato härtesten Albums die wunderschöne Ballade Schau Nicht Mehr Zurück versteckt hat, ihr bis dato intensivstes Stück. Erdling haben mit Dämon einen ganz großen Schritt nach vorne getan. Fast wirkt es, als wären die zwei vorhergehenden Alben nur eine Einleitung zu dieser brachialen Vermählung von Herz und Härte gewesen. Das Biest ist jetzt entfesselt – macht euch bereit!

Dämon erscheint am 27.07.2018 über Out Of Line Music als CD und als limitiertes Boxset.

CD: https://www.outoflineshop.de/erdling-damon-cd.html

Boxset: https://www.outoflineshop.de/erdling-damon-limited-edition-box.html

Trackliste:

01. Erdling

02. Tieftaucher

03. Nichts als Staub

04. Schau nicht mehr zurück

05. Wieso Weshalb Warum

06. Maschinenmensch

07. Tod und Teufel

08. Ungeheuer

09. Winterherz

10. Im Labyrinth

11. Die Zeit heilt alle Wunden

12. In meinen Ketten

Erdling auf Erdling Tour 2018

07.07. Ballenstedt – RockHarz Open Air

11.08. Hildesheim – M’era Luna Festival

26.12. Zofingen – Oxil

27.12. Frankfurt – Elfer Club

28.12. Nürnberg – Der Cult

29.12. München – Backstage

