Little Steven And The Disciples Of Soul veröffentlichen passend zu ihrer großen Tour das 3CD-Set Soulfire Live!

Passend zu ihrer aktuellen Tour Soulfire Live! veröffentlichen Little Steven And The Disciples Of Soul ein neues Album mit 24 Titeln, die im vergangenen Jahr auf ihrer ersten Tour nach fast 20 Jahren in Nordamerika und Europa aufgenommen wurden. Digital ist Soulfire Live! bereits erhältlich. Am 24. August folgt die 3CD-Version.

Soulfire Live! ist eine monumentale und packende Reise durch die Geschichte des Rock ´n´Roll und Stevie Van Zandt ist einer seiner leidenschaftlichsten Vertreter. Die neue Veröffentlichung dokumentiert sein unerschöpfliches Wissen, sein Talent und seine enorme Begeisterung für das Genre in all seinen Formen. Die Songliste enthält neben vielen Titeln aus der Karriere von Little Steven, darunter Klassiker wie Standing In The Line Of Fire und I Don’t Want To Go Home, auch einige der beliebtesten Coverversionen wie Groovin’ Is Easy von The Electric Flag, Blues Is My Business von Etta James und Down And Out In New York City von James Brown (die letzten beiden befanden sich auch schon auf dem 2017 erschienenen und von der Kritik gefeierten Album Soulfire). Das Besondere an Soulfire Live! sind Van Zandts unnachahmliche Ansagen und Einleitungen, in denen er über die Geschichte der einzelnen Songs und ihren wichtigen Platz in seiner Musikkarriere spricht. Zu den vielen Highlights zählt zum Beispiel die Ansage des großen Mike Stoller, der zusammen mit Partner Jerry Leiber als der erste erfolgreiche – und mittlerweile auch am dauerhaftesten erfolgreiche – Songwriter und Produzent der Rockmusik gilt.

Soulfire Live! wurde von Stevie Van Zandt produziert und arrangiert, von Bob Clearmountain gemixt und von Bob Ludwig gemastert.

Soulfire Live! Tracklist

1. Soulfire

2. I’m Coming Back

3. Blues Is My Business

4. Love On The Wrong Side of Town

5. Until The Good Is Gone

6. Angel Eyes

7. Some Things Just Don’t Change

8. Saint Valentine’s Day

9. Standing In The Line Of Fire

10. I Saw The Light

11. Salvation

12. The City Weeps Tonight

13. Down And Out In New York City

14. Princess of Little Italy

15. Solidarity

16. Leonard Peltier

17. I Am A Patriot

18. Groovin‘ Is Easy

19. Ride The Night Away

20. Bitter Fruit

21. Forever

22. Checkpoint Charlie

23. I Don’t Want To Go Home

24. Out Of The Darkness

Steven Van Zandt ist weltweit für seine sehr persönlichen Songs und seine kreative Abenteuerlust bekannt, die seine Arbeit während der vergangenen 40 Jahre prägte. Neben seinem festen Platz als Mitglied der E Street Band entwickelt er sich künstlerisch ständig weiter und war zuletzt als Schauspieler in den Serien The Sopranos und Lilyhammer zu sehen. Seine Beiträge als Moderator, Musikhistoriker und Rock’n’Roll-Botschafter in Little Steven’s Underground Garage und der 2004 von ihm gegründete Kanal Outlaw Country, beide auf Sirius XM, sind aus der Radiolandschaft der USA nicht mehr wegzudenken. Auch als Musiker kennt Van Zandt keinen Stillstand und so hat er die Musik zu allen drei Staffeln von Lilyhammer komponiert und als Produzent und Songwriter mit zahlreichen internationalen Garage-Rockern zusammen gearbeitet.

