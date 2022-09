ErIch: haben ihren neuen Song „Gone Too Far“ veröffentlicht

„Ja, die Welt geht vor die Hunde und das ist auch uns aufgefallen. Unsere Songs spiegeln unser Leben wider, unsere Einstellung und in welcher Rolle wir uns sehen. Durch diese Verarbeitung entstand Gone Too Far. Dies ist der dritte Song unserer EP, welcher am 02.09.2022 digital veröffentlicht wurde.“ – ErIch

Produziert wurden die neuen Songs auf einer ehrwürdigen Studer A80 im Foolpark Studio Kriens. Die Studer A80 hat den Songs noch ihren unverkennbaren Sound aufgedrückt. Mit dabei war auch wieder Deezl Imhof, ein wahrer Meister seines Handwerks und ein Genie im Analogen Recording.

ErIch wurde 2014 in Kerns (CH) gegründet. Anfangs war ErIch also „Er“ – Simon Röthlin (Vocals and Guitar) und „Ich“ – René Jakober (Drum) ein kleines Projekt, welches aus reiner Freude zur Musik entstanden ist. Inspiriert von ihrer Musik schloss sich Sämi Allenbach (Bass) dem Projekt an und machte sich einen Namen als Trio. Schließlich stieß Kilian Vogler (Guitar and Vocals) zu ErIch und vervollständigte die Band. Mit dem Wachstum des Teams, der zunehmenden Dynamik und viel Übung entwickelte sich die Musik weiter und das Projekt wurde zu einem wichtigen Teil unseres Lebens. Doch die Freude blieb. Diese Freude ist in unseren Songs eingefangen und wir möchten sie an alle unsere Zuhörer weitergeben.

ErIch online:

https://erich-music.jimdofree.com/