Deutschsprachiger Rock im internationalen Soundgewand: ERIK COHEN zurück mit drittem Album! ERIK COHEN war seinen grenzenlosen musikalischen Ansätzen zum Trotz schon immer dem puren Geist des Rock verpflichtet. Dies kommt auf seinem neuen Album „III“ – das er am 26.01.2018 erneut über sein eigenes Label RYL NKR Recordings (Vertrieb: Rough Trade) veröffentlichen wird – nun in aller Deutlichkeit zum Tragen. Gitarre und Schlagzeug dominieren, der rockige Waveansatz des basslastigen Vorgängeralbums spielt eine untergeordnete Rolle.

Die Hosenbeine flattern wieder und das Nietenarmband hat noch lange nicht ausgedient. Zum Beweis stellt der Künstler mit „Mexikanische Lieder“ und „Fehmarn“ gleich zwei neue Songs vor!

„Mexikanische Lieder“ ist eine Hommage an die rockigen Ursprünge des Metal, lässt Erinnerungen an Originale wie Iron Maiden und Judas Priest wach werden, streift dabei die 90er Jahre und verneigt sich gleichermaßen vor Bands wie C.O.C. und dreckigen, skandinavischen Rockentwürfen.

Der sympathisch augenzwinkernde, liebevoll im Laien-Theater-Stil gehaltene Clip steht hier bereit: „Mexikanische Lieder“ Video

„Fehmarn“ hingegen feiert breitbeining und in ein zeitloses Klanggewand gehüllt die klassische Rockmusik der späten 60er und 70er Jahre mit integriertem Gänsehaut-Feeling. Wie im Vorbeigehen erinnert Erik Cohen in diesem Rahmen an das schleichende Ende der Hippie-Ära und große Künstler wie Jimi Hendrix, der in diesen Tagen 75 Jahre alt geworden wäre.

Zum Anhören geht es hier entlang: