Escape The Fate werden am 16.02.2018 ihr neues Album „I Am Human“ via Eleven Seven Music / Membran veröffentlichen. Vor kurzem wurde bereits der erste Track „Empire“ veröffentlicht und jetzt mit „Do You Love Me“ ein zweiter Vorbote in Form eines Lyric Videos.

Durch ihre Karriere hinweg haben Escape The Fate einen Sound geformt der sich aus Metalcore, Pop Hooks und Synth-getränkten Balladen die mit 80er Sleaze gespickt waren zusammengesetzt hat. Ihr sechstes Album ist jedoch das bisher rohste, ehrlichste und direkteste.

Um die Vorfreude noch etwas mehr zu schüren kommt die Band direkt vor Albumveröffentlichung auf ausgedehnte Tour in unsere Breitengrade!

Do, 25.01.18 – Köln, Essigfabrik

Di, 30.01.18 – Stuttgart, clubCANN

Do, 01.02.18 – München, Backstage

Fr, 02.02.18 – Wien, Szene Wien

Sa, 03.02.18 – Graz, Explosiv

Mo, 05.02.18 – Berlin, BI NUU

Di, 06.02.18 – Hamburg, Markthalle

Produziert wurde das Album von Grammy Award nominierten Produzenten Howard Benson (My Chemical Romance, Adam Lambert) und zeigt die Evolution des Escape The Fate Sounds der sie zurück zu ihren aufregenden Wurzeln bringt.

“We’re getting older, and we’re changing—so our music should change with us,” erzählt Sänger Craig Mabbitt “At the same time, we rediscovered what made us who we are. I felt like I was 17-years-old again. I haven’t been this excited to release something since I first joined the band and we put out This War Is Ours.”

