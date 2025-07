Eternal White Trees – Prelude Of Loss

Während der Festivalsaison des Sommers sollte man nicht vergessen, sich die eine oder andere Neuerscheinung auch mal zu Gemüte tun. Obwohl recht wenig Zeit, habe ich mir vorgenommen, mir das eine oder andere (vermeintliche) Juwel zwischen den ganzen Konzerten anzuhören und meinen Senf dazuzugeben.

In diesem Fall ist es eine Veröffentlichung des superben italienischen Labels My Kingdom Music, welches sich immer wieder mit Veröffentlichungen besonderer Bands auszeichnet, die nicht in den allgemeinen Mainstream passen. Das Album Prelude Of Loss der italienischen Band Eternal White Trees ist bereits am 21.03.2025 erschienen und über das Label als CD verfügbar.

Die Band besteht aus den drei Musikern Gerassimos Evangelou (Lord Agheros), Antonio Billé (Anakonda) und Andrea Tilenni (Fear Of Eternity). Seit 2019 existieren Eternal White Trees, die 2023 mit The Sommer That Will Not Come ihr Debütalbum veröffentlichten.

Die Band ist dem Gothic/Doom Metal zuzurechnen und zeichnet sich mit einem sehr traurigen/düsteren Stimmungsbild aus. So ist Prelude Of Loss das perfekte Stimmungsbild für depressive Melancholiker.

Prelude Of Loss gräbt sich tief in die verlorenen Seelen ein und sucht deren verborgenen Emotionen. Die Songs, unter denen mit Such A Shame auch ein Talk Talk Cover ist, wirken dabei sehr düster und bisweilen hypnotisierend. Vielleicht sollte man zu dieser CD einen Beipackzettel legen: „Fragen sie ihren Arzt oder Apotheker …“. Für den geneigten Dark Rock / Gothic Metal Fan: bitte nicht allzu stark treiben lassen, wenn die Psyche nicht so stark ist, denn die Songs auf Prelude Of Loss wirken stark melancholisch/depressiv und dekadent für bisher unerforschte Gefühlswelten!

