Muto Tapes: Sludge-Metal-Duo aus Mexiko-Stadt verbindet Death/Thrash mit düsteren Riffs und veröffentlicht Tracks wie „False Gods“

Mit einer Mischung aus Death/Thrash-Aggression und schweren, zäh fließenden Riffs macht das Sludge-Metal-Duo Muto Tapes aus Mexiko-Stadt auf sich aufmerksam. Ihr Sound ist kompromisslos: Düster, verzerrt, wuchtig – irgendwo zwischen Godflesh, Sepultura und Cancer. Textlich beschäftigen sie sich mit Themen wie Gewalt, Identitätsverlust und systemischem Verfall – keine leichte Kost, aber absolut zeitgemäß.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2022 hat das Duo mit Tracks wie False Gods und Fuck The Fuck bereits Aufmerksamkeit auf Apple Music-Playlists und diversen Underground-Compilations erhalten. Live überzeugen sie mit intensiven Shows – zuletzt auf Tour in Mexiko, Kolumbien und den USA, unter anderem an der Seite von High On Fire.

Ihr neuester Track, den man hier anhören kann: bietet groovigen Sludge mit Einflüssen aus dem rhythmischen Grind früher Sepultura und dem sleazigen Industrial-Flair von White Zombie. Harte Sounds, die nicht nur durch rohe Energie, sondern auch durch dichte Atmosphäre beeindrucken.

Doch Muto Tapes wollen mehr als nur Streams: Sie verstehen sich als Teil einer wachsenden Sludge- und Death-Doom-Szene in CDMX und Lateinamerika – ein Underground mit viel Potenzial. Wer tiefer eintauchen will, dem sei ein künftiges Feature oder eine Playlist zur Szene ans Herz gelegt – das Duo wäre bereit, mitzuarbeiten und die verborgene Szene ans Licht zu holen.