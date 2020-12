Evanescence: verkünden VÖ-Datum für neues Studioalbum

Das neue Evanescence Album The Bitter Truth, das die erste neue Musik der Band seit fast einem Jahrzehnt enthält, erscheint am 26. März via Columbia/Sony Music und kann ab sofort HIER vorbestellt werden.

Fans können das Album als digitale Version, CD, Vinyl (2xLP 180g Gatefold) und als Limited Edition Deluxe Fan Box inklusive einer Bonus CD mit der Live Session aus dem Rock Falcon Studio, einem Journal-Buch mit einem Vorwort und exklusivem Material von Amy Lee, einem Kunstdruck und einer Kassette mit einem Making-Of von The Bitter Truth bestellen.

Bereits vorab veröffentlicht wurden bisher folgende Songs: Wasted On You, The Game Is Over, und Use My Voice sowie Yeah Right, der heute erschienen ist und den man sich hier anhören kann:

Der harte, aber auch verspielte Song verbindet einen Industrial Groove mit Amys bissigen Lyrics, mit denen sie einen zynischen Blick auf die bisherigen Erfahrungen der Band mit der Musikindustrie wirft.

The Bitter Truth ist eine epische, von Gitarren angetriebene Sammlung von Songs, inspiriert von den Realitäten des 21. Jahrhunderts und dem Zustand unserer Welt. Mit ihrer ersten neuen Platte in zehn Jahren, besinnt sich die Band auf alte Stärken und liefert ein kraftvolles Rockalbum ab. Die bereits veröffentlichten Songs haben der Band frühes Lob eingebracht, die New York Times nannte den Sound ‘wild und hymnisch’, der US Rolling Stone bezeichnete Amy Lee als ‘eine der prägnantesten Stimmen im Rock’.