Evil Drive: veröffentlichen zweiten Album Trailer

Die finnischen Melodic Metaller Evil Drive sind zurück! Auf Ihrem neuen und dritten Album präsentiert sich die Band stärker als je zuvor und zudem musikalisch und technisch enorm gewachsen. Das langerwartete dritte Album Demons Within wird am 02.04.2021 von Reaper Entertainment Europe veröffentlicht und weltweit über Universal Music Group vertrieben.

„Die erste Single auszuwählen war nicht leicht, wenn man ein so starkes Album vorliegen hat. Die Wahl fiel auf Rising From The Revenge„, weil er das komplette Album sehr gut wiederspiegelt. Er ist heavy, melodisch und zeigt unsere technische Weiterentwicklung!“

Die zweite Single We Are One wird am 19. Februar veröffentlicht.

Der Track kann bereits jetzt auf Spotify gepresaved werden: https://smarturl.it/WeAreOne_EvilDrive

