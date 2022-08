Evil Invaders & Crypta Double Headliner Tour + special Guest Hiraes am 31.07.2022 im Mergener Hof in Trier

Bands: Evil Invaders, Crypta, Hiraes

Ort: Mergener Hof, Rindertanzstr. 4, 54290 Trier

Datum: 31.07.2022

Kosten: 22 € VVK, 25 € AK

Genre: Death Metal, Melodic Death Metal, Speed Metal, Thrash Metal

Besucher: ca. 200 Besucher

Veranstalter: Mergener Hof Trier

Link: https://www.facebook.com/events

Setlisten:

Hiraes

Crypta

Evil Invaders Shadows Break Under Fire Grain Of Sand 1000 Lights Solitary Running Out Of Time Death Arcana Kali Possessed Under The Black Wings Starvation Shadow Within I Resign Dark Night Of The Soul Blood Stained Heritage From The Ashes Hissing In Crescendo Mental Penitentiary As Life Slowly Fades Pulses Of Pleasure In Deepest Black Slegehammer Justice Tortured By The Beast Broken Dreams In Isolation Feed My Violence Die For Me Eternal Madness Raising Hell

Am Freitag und Samstag stand das großartige Rockfestival in Rengsdorf an. Heute am Sonntag kann ich mir den Gig der Double Headliner Tour von Evil Invaders und Crypta nicht entgehen lassen, zumal Britta Görtz mit ihrer neuen Truppe Hiraes auch noch dabei ist.

Zusammen mit Udo fahre ich rechtzeitig los, um vielleicht noch einen Parkplatz in der Nähe des Mergener Hofes zu bekommen. Der liegt ja mitten in der Stadt und Parkplätze sind da rar. Das gelingt uns sogar noch. Also alles wunderbar, kurz vor Öffnung des Mergener Hofes sind wir da und können bereits einige Bekannte im Innenhof begrüßen. Pünktlich ist Einlass. Dort unterhalten wir uns noch lange über die aktuelle Situation im Metalbereich mit Veranstalter Oliver und beschließen, in Zukunft stärker zu kooperieren.

Im Mergener Hof waren Udo und ich das letzte Mal 2019 beim tollen Konzert von Swallow The Sun und Oceans Of Slumber, daher ist uns die Location bekannt. Es werden heute so zwischen 150 – 200 Leute anwesend sein, denn es füllt sich mit der Zeit doch etwas, obwohl das zum Beginn nicht unbedingt so ausgesehen hat. Das freut mich natürlich für die Bands und Veranstalter.

Pünktlich geht es mit Hiraes los. Hiraes fungieren unter diesem Namen seit 2020 mit Frontfrau Britta Görtz (Critical Mess, ex-Cripper). Die Geschichte der Band ist jedoch schon älter, denn Hiraes sind im Grunde genommen der Rest von Dawn Of Disease, die doch recht bekannte Melodic Death Band aus Osnabrück, bei der es 2020 nach fast zwanzig Jahren (und einer kurzen Pause) zu einem Split kam. Sänger Tomasz Wisniewski, der auch Labeleigner von Apostasy Records ist, verließ die Band. Weitermachen unter altem Bandnamen mit neuer Frontfrau war keine Option für die restlichen Musiker, also ging/geht die Band den Weg einer neuen (unbekannten) Band. Zugute kommt ihr sicherlich, dass ihre Frontfrau Britta – Elchkuh – Görtz, mit ihren Growls in der deutschen Szene ungemein bekannt und vernetzt ist. Mitten in der Coronakrise hat die Band ihr Debütalbum veröffentlicht, das heißt es jetzt natürlich an Mann/Frau zu bringen. Ich persönlich habe die Vinyl schon länger und lasse sie mir heute von Britta und der Band signieren. Sie erhält einen Ehrenplatz neben den alten signierten Cripper Vinyls.

Britta schafft es quasi mit dem ersten Takt zusammen mit ihren Jungs hier den Keller im Mergener Hof zum Kochen zu bringen. Sechs knackige Melodic Death Songs des im letzten Jahr erschienenen Debütalbums Solitary stehen auf der Setlist. Leider ist das Set von Hiraes mit eben über dreißig Minuten etwas kurz, diese dreißig Minuten sind jedoch sehr intensiv. Die restlichen drei Songs des Albums hätten es durchaus noch sein können, denn die Fans fordern Zugabe. Das geht heute leider nicht, denn Hiraes sind „nur“ Special Guest und zum Anheizen da, die beiden Double Headliner müssen ja auch noch ran. Das Anheizen ist Hiraes mit Frontfrau Britta, die den intensiven Kontakt zum Publikum sucht, mehr als gelungen. So ist die Resonanz während der Umbauphase auch sehr positiv.

Weiter geht es mit der All Female Death Metal Band Crypta aus Brasilien. Die heute hier auftretenden Crypta sind ebenfalls aus einem Split hervorgegangen, denn mit Frontfrau Sängerin/Bassistin Fernanda Lira und Schlagzeugerin Luana Dametto stehen zwei Ex-Member der brasilianischen Thrasher Nervosa hier auf der Bühne. Zum Bruch mit Nervosa (deren Co-Founder Fernanda war) kam es 2020, dieser verlief nicht unbedingt reibungslos. Crypta formierten sich 2019, zunächst noch mit Sonia Anubis (ex-Burning Witches, Cobra Spell) an der Gitarre. Die ist auch noch auf dem Debütalbum Echoes Of The Soul zu hören, mittlerweile aber bereits Geschichte. Für Frau Anubis ist seit diesem Jahr Jéssica Falchi dabei. An der anderen Gitarre (wie auf dem Album auch) Tainá Bergamaschi.

Für Crypta ist die Bühne optisch extra hergerichtet worden. Ein Ambiente an Kerzenleuchtern (natürlich nur Batterie und keine echten Kerzen) rundet das tolle Bühnenbild für die vier Frauen ab. Die Damen haben eine Menge Spaß. Richtig geiler Death Metal mit der unverkennbaren Stimme von Fernanda wird geboten. Frontfrau Fernanda steht bei der Band absolut im Mittelpunkt. Immer in Bewegung, manchmal böse Grimassen schneidend, über die sie selbst lächeln muss. Ein Hammer Gig, den die Brasilianerinnen hier abliefern. Heiß und schweißtreibend. Die Setliste, die mit Death Arcana beginnt und mit From The Ashes endet, besteht natürlich fast komplett aus den Songs des Debütalbums, hinzu kommt der Song I Resign, welcher auch von der Albumaufnahme stammt und bei der Neuauflage des Albums auf Vinyl als Single beiliegt. Der Mergner Hof hier in Trier brennt. Die Flammen der Kronleuchter haben hier alles in Brand gesetzt. Ich muss noch einmal auf Gitarristin Jéssica Falchi zurückkommen, denn die spielt hier ein Solo nach dem anderen. Ich weiß ja nicht, ob sie nur die Tourbesetzung ist/bleibt. Ich persönlich würde jedoch Fernanda den Tipp geben, hier Nägel mit Köpfen machen, also Jéssica Falchi als viertes Bandmember bei Crypta aufnehmen, denn das passt ungemein!

Die Fans wollen die vier Damen nach dem Gig überhaupt nicht von der Bühne lassen, das müssen sie aber, denn die Belgier Evil Invaders stehen noch an!

Bei Evil Invaders gibt es kein langes Warten. Ein kurzer Moment, dann sind die Speed Thrash Granaten von Evil Invaders bereits in vollem Gange. So kenne ich sie und nicht anders. Wer sie schon einmal gesehen hat, weiß, was auf ihn zukommt. Hans Dampf in allen Gassen. Das weiß hier jeder und so ist von Beginn an auch bei den Fans im Mergener Hof Hans Dampf in allen Gassen angesagt. Evil Invaders waren für mich die letzte Band, die ich vor fucking Corona gesehen habe. Am 11.03.2019 zusammen mit Angelus Apatrida und Schizophrenia im Kesselhaus in Wiesbaden. Schon einige Male habe ich diese „bösen Eindringlinge“ gesehen. U. a. vor Jahren das erste Mal beim Metal Frenzy in Gardelegen, im Vor-Coronajahr gleich zweimal.

Bei Evil Invaders ist irres Tempo mit Bewegung angesagt. Evil Invaders sind für mich mittlerweile eine Thrash/Speed Metal Ikone. Das Quartett startet fulminant durch und ist kaum zu halten, halt Evil Invaders. Belgien scheint überhaupt ein Land für Speed Metal Bands verschiedener Couleur zu sein. Ich nenne da mal explizit Speed Queen und Bütcher. „Ihr letztes Studioalbum Feed My Violence ist auch schon drei Jahre her. Ich hoffe doch, dass da bald mal wieder was Neues kommt.“ Das waren meine Ausführungen 2019. Und ja, sie haben mich erhört, denn mit Shattering Reflection haben sie im April dieses Jahres ein neues Album abgelegt, immerhin fünf Jahre nach dem Vorgänger.

Evil Invaders servieren wieder einen Gig, der mehr Adrenalin nicht ausspucken kann. Die Setliste, die mit Hissing In Crescendo, dem Opener des neuen Albums beginnt, enthält nicht nur neue Songs, sondern geht querbeet durch die Veröffentlichungen der letzten Jahre. Der Gig endet mit Raising Hell von der In For The Kill EP. Frontmann und Gitarrist Joe wirkt wie immer äußerst hyperaktiv und stößt eine Menge Energie aus, die die restlichen Musiker mitnimmt. Drummer Senne Jacobs hat eine Menge Spaß, denn bei aller Anstrengung sieht man ihn wie immer mit einem breiten Lächeln im Gesicht hinter seinem Drumkit. Ok, manchmal gibt er auch den Evil (Invader) hinter seiner Batterie. Bei allem explosiven Tempo bleiben die Songs doch außergewöhnlich melodisch. Zwölf höllisch scharfe Songs werden den Fans hier von den bösen Eindringlingen aus Belgien serviert, die so böse gar nicht sind und mit denen man nach dem Gig auch noch eine Menge Spaß haben kann. Etwas muss ich mich noch korrigieren, die Band kommt zwar aus Belgien, Gitarrist Max stammt allerdings hier aus Trier. Also kein (böser) Eindringling, sondern ein (böser) Heimischer. Hatte ich eben schon die Belgier Bütcher erwähnt? Da spielt er seit 2020 ebenfalls Gitarre.

Nach dem Gig noch die Signaturen von Crypta und Evil Invaders eingesammelt und nett mit den Mädels und den Jungs unterhalten, bevor es nach Hause geht. Max spreche ich übrigens in Englisch an, obwohl der doch von Trier ist, hatte es wirklich vergessen, das hatte er uns ja bereits 2020 in Wiesbaden gesagt.

Fazit: Die Fahrt nach Trier zum Gig von Evil Invaders, Crypta und Hiraes hat sich nach dem anstrengenden Wochenende in Rengsdorf noch total gelohnt. Großartiger Gig in Trier mit gleich drei Wahnsinnsbands!