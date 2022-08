Chronic Trigger: veröffentlichen das urkomische Horrorvideo von “Plucking Pustule Peter’s Poisoned Porky Porpoise Punchbowl”

Chronic Trigger sind zurück mit einer neuen Single und einem neuen Video! Nach der Veröffentlichung von Black Mental Epilepsy – einer Hommage an den American Psycho-Film gespickt mit scharfen Riffs und beeindruckenden Vocals – meldet sich die brutale Progressive Metal/Hardcore-Band aus den USA mit Plucking Pustule Peter’s Poisoned Porky Porpoise Punchbowl zurück! Seht euch das neue Video auf dem YouTube-Kanal der Band an!

Chronic Trigger verschmelzen Brutalität und Melodien zu einer rasenden Einheit und lieben es, technischen Hardcore mit progressivem Metal in Einklang zu bringen. Das Ergebnis ist schwerer und brutaler Metal, der die außergewöhnlichen technischen Fähigkeiten von uns demonstriert. Mit der neuen Single entfesselt die Band aus Salt Lake City die Attacke schneller Rhythmen und psychotischer Gesangslinien, während wir uns an einem urkomischen Horrorvideo mit Tonpersonen erfreuen! Fans von For An Autopsy, Sign of the Swarm und Kublai Khan werden es lieben!

Line-Up:

Ryan – Gesang

Marshall – Gitarre

Landon – Gitarre

Adam – Bass

Rob – Schlagzeug

Chronic Trigger online:

