Fabulous Desaster: veröffentlichen „The Revenge Of The Mighty Alouatta“ Lyricvideo

Am 16. November erscheint das neue Fabulous Desaster Album „Off With Their Heads“ bei Black Sunset/MDD! Bevor dieseWoche am 3. November die zünftige Release Show mit Tankard und Crusher im JUZ Andernach steigt, hauen die Jungs vorab schon mal einen Track als Lyric Video raus! „The Revenge Of The Mighty Alouatta“ zeigt wo bei den Bonnern der Thrash Metal Hammer hängt und was euch auf dem aktuellen Longplayer über 10 Songs bei einer Spielzeit von gut 45 Minuten erwartet!

Release Show:

03. November, JUZ Andernach,

+ TANKARD, CRUSHER

Tracklist:

1. The Dealer

2. Abra Cadaver

3. Nut Up Or Shut Up

4. Shaved Bears

5. The Revenge Of The Mighty Alouatta

6. Off With Their Heads

7. Against The Wall

8. Eye For An Eye

9. Family Values

10. Evolutionary Sins

