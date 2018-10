Mit Alben wie ‚Epicus Doomicus Metallicus‚, ‚Nightfall‚ oder ‚Tales Of Creation‘ haben sich CANDLEMASS in den 80er Jahren als die legitimen Erben BLACK SABBATHs empfohlen und eine Blaupause abgeliefert für alles, was in den Folgejahren unter dem Begriff des Epic Doom Metals firmieren sollte. Als die 90er Jahre anbrachen und es zum Bruch mit dem damaligen Sänger Messiah Marcolin kam, schien das Schicksal der Band zunächst besiegelt.

Doch 2002 schlug die Stunde von CANDLEMASS erneut, und das lauter als je zuvor: Es folgten mehrere hervorragende Alben und umjubelte Live-Auftritte – aber auch die endgültige Trennung von Marcolin, dem zunächst SOLITUDE AETURNUS-Frontmann Robert Lowe, dann Mats Levén nachfolgte. Im September 2019 sorgte dann eine sensationelle Nachricht für Begeisterung unter allen Fans und Kennern: Johan Langquist, der einst das legendäre Debüt der Band eingesungen hat, ist wieder bei CANDLEMASS!

Mit ihm will sich die Band ihrer Wurzeln besinnen und arbeitet nicht nur an einer neuen Studioveröffentlichung (deren erste Kostproben Großes erwarten lassen!), sondern plant auch eine Reihe ausgewählter Live-Auftritte.

Doch damit nicht genug: Auch Mastermind Leif Edling wird im kommenden Jahr endlich wieder Teil des Bühnen-Line-Ups sein! Wir freuen uns sehr, dass CANDLEMASS in dieser grandiosen Konstellation auch nach Balingen kommen – zum BANG YOUR HEAD!!! 2019.



Kommentare

Kommentare