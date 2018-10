Healer: „Heading For The Storm“ erscheint am 07.12.2018 / Video zu „Same Old Road“ online

Healer: „Heading For The Storm“ erscheint am 07.12.2018 / Video zu „Same Old Road“ online

„Same Old Road“ vereint exemplarisch das, was HEALER musikalisch ausmacht: 80er Synthesizer Sound, treibende Drum-Beats, zweistimmige Gitarrenlicks, einprägsame Hooklines mit mehrstimmigen Gesang und einem hoch energetischen Lead Sänger. Ein Gitarrenriff im Proberaum war die Geburtsstunde von „Same Old Road“, die Hookline war geboren. Vocalline-Improvisationen führten schließlich zu einem eingängigen Wechselgesang im Refrain, der eine weitere Hommage an große Classic Rock Bands darstellt. Die Aussage ist: HEALER ziehen musikalisch auf altgeliebten Rock-Wegen los und genießen einfach die Reise.

Im Video-Clip zu „Same Old Road“ sehen wir einen Mann, der schon als kleiner Junge mit verwaschener Jeansjacke mitten auf der Straße langging und die kindliche Phantasie vom Fliegen spielte. Viele Jahre später hat er wieder eine alte Jeansjacke an und geht dieselbe Straße entlang. Eine wohl nicht reale junge Frau scheint ihn zu begleiten. Er erinnert sich an seinen frühen Traum fliegen zu können. Phantasien und verwirrende Erinnerungen begleiten ihn. Wohin wird der Weg ihn führen? Gleichzeitig sehen wir eine Band im Studio, die sich auf eine recht merkwürdige Weise auf die baldige Abfahrt zum nächsten Auftritt vorbereitet. Dabei weiß die Band sogar die offensichtliche Abstinenz des Lead Singers kreativ zu überbrücken. Im „Same Old Road“ Video verweisen HEALER mit einem Augenzwinkern auf die frühen 80er Rock Videos. Sie sind die B-Movies der MTV Ära. Große Gefühle wechseln sich mit trashigen Momenten ab. HEALER nutzen die klassischen 80er Utensilien: eine Lockenmähne, Wet Gel, eine mysteriöse Frau und ein Ami-Schlitten…

Hier kann „Heading For The Storm“ vorbestellt werden: https://TimezoneRecords.lnk.to/headingforthestorm



HEALER greifen auf ihre Erfahrung aus erfolgreichen Bands unterschiedlicher Genres (Long Distance Calling, Zodiac, Misery Speaks, Orden Ogan) sowie langjähriger Bühnentätigkeit ihres Leadsängers in Opern und Musicals zurück.

