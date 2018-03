Das neue FALL OF CARTHAGE Album „Emma Green“ steht in den Startlöchern und wird mm 06. April über MDD veröffentlicht! Ab sofort gibt es mit „Superior“ einen ersten Song aus dem neuen Album in Form eines Videoclips, welcher das Credo der Band, sich nicht in stilistische Schubladen stecken zu lassen, thematisiert.

Außerdem gibts anbei die finale Tracklist. „Emma Green“ wird 10 Songs enthalten, welche die konsequente Weiterentwicklung der Band um Arkadius Antonik (SUIDAKRA), Martin Buchwalter (PERZONAL WAR) und Sänger Sascha Aßbach dokumentiert. Aufgenommen und produziert wurde das Ganze im Troisdorfer Gernhart Studio.

TRACKLIST

01. Signs Of Corruption

02. Priceless

03. Superior

04. Down There

05. Emma Green

06. Lies In Your Cup

07. Belongings

08. F.A. Gov

09. Dollarhungry

10. Slow And Low

Kommentare

Kommentare