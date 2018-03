BELPHEGOR wurden nominiert für die diesjährigen Amadeus Awards, den wichtigsten Musikpreis Österreichs. Der Gewinner in der Kategorie ‚Hard & Heavy‘ wird am 26. April in Wien geehrt und die Zeremonie wird live im nationalen TV auf ORF übertragen. Votes für BELPHEGOR können hier abgegeben werden:

http://voting.amadeusawards.at/voting

Kürzlich präsentierten BELPHEGOR ein Lyrical Performance Video zu ‚The Devil’s Son‘, einem Song, der dem berühmten Violonisten Niccolò Paganini (1781-1849) gewidmet ist, dessen Geigenspiel zu virtuos und einzigartig war, dass man ihm einen Pakt mit dem Teufel nachsagte.

Seht den Clip hier:

Gerade erst ist die Band von ihrer Tour durch Lateinamerika zurückgekehrt, bald geht es weiter nach Down Under und auf zahlreiche europäische Festivals. Seht die europäische Death/Black Maschine auf diesen Daten:

AUSTRALIA/NEW ZEALAND »TOTENRITUAL« CRUSADE MAY 2018

05.05. AUS Sydney – Direct Underground Fest

06.05. AUS Melbourne – Direct Underground Fest

07.05. AUS Brisbane – Crowbar

09.05. NZ Wellington – Valhalla

10.05. NZ Auckland – Whammy Bar

»TOTENRITUAL« FESTIVAL INVASION 2018

01. – 05.02. USA Miami/Ft. Lauderdale, FL – 70000 Tons of Metal

01.04. D Munich – Dark Easter Metal Meeting

14.06. D Ferropolis – With Full Force

13.07. S Gävle – Gefle Metal Festival

25.07. SLO Tolmin – Metaldays

02.08. D Wacken – Wacken Open Air

04.08. RO Rasnov – Rockstadt Extreme Fest

25.08. A Spital am Semmering – Kaltenbach Open Air

Weitere Tourdaten werden in Kürze angekündigt!

Bestellt »Totenritual« jetzt: http://nblast.de/BelphegorTotenritualNB

Mehr Videos zu BELPHEGOR:

‚Baphomet‘ unzensiertes Musikvideo: https://vimeo.com/234694061

‚Apophis – Black Dragon‘ [LYRIC VIDEO]:

‚Baphomet‘ Livevideo:

