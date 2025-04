Falsebound: präsentieren ihre neue Single „Lost Within“ – dunkler Metalcore für alle, die sich schon einmal verloren gefühlt haben

Die neue Single Lost Within von der Band Falsebound thematisiert das Gefühl, in den eigenen Gedanken gefangen zu sein. Die Lyrics beschreiben, wie Gedanken im Kreis rasen, die Realität zerbricht und kein klarer Ausweg in Sicht ist. Der Song ist ein persönliches Bekenntnis über innere Dämonen, den Kampf mit sich selbst und die Suche nach einem Ausweg aus einem Zustand, in dem man oft nicht existiert.

Seht euch das Video zu Lost Within hier an:

Musikalisch orientiert sich Lost Within am modernen Metalcore und bietet drückende Riffs, atmosphärische Passagen und kraftvolle Breakdowns.

Falsebound ist eine vierköpfige Metalcore-Band, die 2025 in Prag gegründet wurde. Die Band ist bekannt für ihre düstere Atmosphäre, tiefergestimmte Riffs und eine Mischung aus Melancholie und Härte. Ihr Sound vereint Elemente des zeitgenössischen Metalcore und des alternativen Metals.

