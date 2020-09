Artist: Faust ’n‘ Roll

Herkunft: Berlin, Deutschland

Album: Rocktheater Nach Goethe – The Studio Recordings

Genre: Rock / Musical

Spiellänge: CD1 52:43 Minuten / CD2 48:39 Minuten

Release: 28.08.2020

Label: ASHtunes

Link: www.faustnroll.de

Bandmitglieder:

Gitarren, Bass, Klavier, Mandoline, Dobro, Hammond Orgel, Schlagzeug – Jimmy Gee

Keyboard bei Uhu-Schuhu und Felsenspalte – Martin Constantin

Besetzung:

Faust: Christian Venzke

Hexe: Carina Castillo

Mephista: Jessica Fendler

Erdgeist: Michail Mamaschew

Goethe: Eda Schilling

Valentin: Jimmy Gee

Gretchen: Anika Bollmann

Halbhexe: Vivian Fuchs

Gott: Martin Constantin

Brandner: Leo Sieg

Siebel: Andreas Weimer

Chor:

Jimmy Gee, Melli Preuße, Michail Mamaschew, Carina Castillo, Ulrike Dombrowa, Joleen Hartje, Tom

Zips, Sophia Rietschel

Tracklist

Disc 1:

Ouvertüre Das Puppenspiel Himmel Und Hölle Armer Tor Zwei Seelen Du Gleichst Dem Geist Der Tod Erwünscht Vom Eise Befreit Das Also War Des Pudels Kern Mein Eigentliches Element Verweile Doch Der Floh Kann Wein Auch Geben Vision Aus Eins Mach‘ Zehn Perücken

Disc 2:

Liebt Mich, Liebt Mich Nicht Pfaffen-Rap Die Gretchenfrage Goethes Kommentar 01 Valentins Klage Uhu-Schuhu Walpurgis-Chor Felsenspalte Einst Hatt‘ Ich Gretchens Erscheinung Lass Sie Leben Rettung Goethes Kommentar 02 Durch Die Welt

Klassische Literatur meets Rock! Bei Faust ’n‘ Roll – Rocktheater Nach Goethe – The Studio Recordings handelt es sich um die Studioaufnahme des gleichnamigen Musiktheaters, welches am 22. August in Berlin Premiere unter Coronabedingungen hatte.

Live setzen unter der Regie und der Choreografie von Christian Venske sechs Sänger, fünf Livemusiker und zwei Tänzerinnen die Vision von Veranstalter Michael Manthey um.

Das Konzept hinter der Produktion ist es, Goethes Lyrik in Ohrwürmer zu verpacken und dem (Live) Publikum schmackhaft zu machen. Ich denke mal, mit dem Konzept wird man die Fangemeinde von Rocktheater- / Musicalfreunden durchaus ansprechen und diese auch zum Besuch der geplanten Vorstellungen bewegen können. Hier wird man einen Querschnitt an Publikum ansprechen können, die der Rockmusik und oder dem Musical zugeneigt sind.

Die rockigen Songs sind sehr eingängig und leben natürlich von den Texten. Die gängigen Rockklischees werden bedient und das ist gewollt. Countryklänge (Kann Wein Auch Geben) und sogar Reggaeklänge wie im Song Der Floh (Der Floh oh oh oh …) sind neben klassischen Rocknummern dabei. Außergewöhnliches wird nicht bedient und das dürfte auch nicht gewollt sein. So ist das Album vom Musikalischen her wohl eher nur etwas für den mainstreamorientieren (Deutsch) Rocker dabei, der einfach nur musikalisch unterhalten werden möchte. Ich denke mal, dass das live dann auch noch stimmig optisch untermalt werden dürfte und den Musical-/ Rocktheaterfan erfreuen dürfte.

Das Album ist sehr professionell produziert. Musiker und Sänger sind natürlich Vollblutmusiker und verstehen ihr Handwerk. Das sollte man nicht vergessen. Wer ansonsten auf Mainstreamunterhaltung gerade im rockigen Musicalformat steht, kann hier bedenkenlos zuschlagen, denn jedes Klischee wird gut bedient… Die anderen gehen halt dran vorbei!