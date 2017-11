Feuerengel gilt im Kreise der Rammstein Fans unangefochten als die beste Rammstein-Coverband. Aus der kleinen Tribute-Band, die Sänger Boris Delic 1997 ins Leben rief, ist eine echte Größe geworden. Das lässt sich leicht an der Zahl der Konzerte und an den zig tausend Besuchern ablesen, die regelmäßig mit Feuerengel in die bizarre Welt von Rammstein eintauchen. Feuerengel schaffen es wie keine andere Band die Musik und Show von Rammstein zu kopieren und nahezu wie das Original wirken zu lassen. Dazu gehört vor allem eine bombastische Bühnenperformance. Flammenwerfer, Blitze und Raketen sind ein fester Bestandteil der Show, mit der Feuerengel seit nunmehr 20 Jahren die Bühnen Europas in Brand setzen.

