Rapalje Celtic Folk Night: Am 29.12.2017 live im Pumpwerk

Vor 2.000 Jahren wurden die Kelten vom europäischen Festland vertrieben. Alle Kelten? Nein! Eine Band hat tapfer gegen die Einflüsse von moderner Pop- und Rockmusik Widerstand geleistet und fand schließlich ihren Platz in der Welt der modernen Musik. Und diese Musik präsentieren sie am 29.12.2016 um 20:00 Uhr im Kulturzentrum Pumpwerk in Wilhelmshaven. Bewaffnet mit nicht mehr als ihren Instrumenten und ihren Stimmen, zieht die Band Rapalje auf ihrem Streifzug durch Clubs und Säle soweit das Ohr reicht, auf der Suche nach „Opfern“, um sie mitzunehmen auf eine musikalische Reise durch schottisches Hochland, irische Ebenen, Tavernen und Herbergen. Mitrei-ßende Jigs und Reels, gefühlvolle Balladen und ein Hauch von Heavy Metal ge-ben dir die perfekte Möglichkeit, für einen Abend aus dem Alltag zu entfliehen. Meine Damen und Herren – lasst uns tanzen!

