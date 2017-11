Anlässlich der Veröffentlichung ihres dritten Albums „Vulture City“ am 9. Dezember schicken die luxemburgischen Extreme Progger von Mindpatrol den zweiten neuen Song ins Rennen. „I, Observer With Crimson Hands“ heißt das schmucke Teil, das in seinem tiefsten Kern ein kleines, giftiges und vor allem laut plärrendes Kerlchen mit hervortretender Halsschlagader ist. Oder ein Legostein, auf den man tritt, nachdem man sich eben schon den Zeh an der Türkante gestoßen hat. Etwas in der Art eben. Da braucht es auch kein aufwändiges Video: Ein schlichtes Guitar Playthrough nach durchzechter Nacht, und schon sprudelt der Hass!

An der vollkommen untrven Produktion des Albums ist Sebastian Levermann (Orden Ogan) schuld.

