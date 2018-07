Feuerschwanz melden sich in diesem Sommer mit einem neuen Album zurück. Die Nürnberger, die derzeit zu den am schnellsten wachsenden Bands der Szene gehören – ihr letztes Werk erreichte bereits die Top5 Albumcharts -, veröffentlichen ihr neuestes Output Methämmer am 17. August via FAME Records.

Ein erstes Video daraus ist bereits erschienen: Schubsetanz

Die Regierungen der Welt haben es bisher vor der Menschheit geheim gehalten, doch nun kommt die Wahrheit ans Licht: Seit jeher wurden unser aller Geschicke von einem uralten Geheimbund gelenkt. Illuminaten, Freimaurer, Templer: In jedem Geheimbund gab es einige noch geheimere Mitglieder, die absolut undercover und unter höchster Geheimhaltungsstufe als Schergen des Methämmer-Kults operierten. Top Secret! Eine Verschwörung unter den Verschwörungen, mit unbegrenztem Zugang zu allen Mysterien des Lebens. Eine biblische Urgewalt von zyklopischem Ausmaß und unfassbarer alkoholischer Energie, die uns alle schon mal behämmert hat. Ob mit oder ohne Aluhut.

Die Feuerschwanz‘sche Antwort auf die aktuelle „alternative“ Faktenlage im öffentlichen Diskurs ist wie gewohnt bissig und gleichzeitig unterhaltsamer denn je. Im Stil hauseigener Klassiker wie Metnotstand Im Märchenland oder Sex Is Muss verfrachten Feuerschwanz gesellschaftliche Themen in ihre ganz eigene Bilderwelt und lassen uns die Dinge so mit dem lachenden Auge sehen. Spaß als kollektive Selbsttherapie – Ja, es wirkt! Anders lässt sich der seit nunmehr 15 Jahren andauernde Erfolg der Band nicht erklären, die wie kein zweiter hintergründige Satire in astreinem Festival-tauglichen Sauf-Humor verpackt. Mit Methämmer verneigen sich Feuerschwanz vor den Metal-Heroen der Achtziger bis heute und geben dem etwas angestaubten Genre des Mittelalterrock einen neuen Anstrich.

Sommer Tour 2018

30.06.2018 Weil am Rhein MPS

14.07.2018 Bückeburg MPS

20.07.2018 Pförring Open Air Pförring

27.07.2018 Trier 1. Trierer Nacht der Spielleute

02.08.2018 Wacken Wacken Open Air

04.08.2018 Köln MPS

08.08.2018 Wunsiedel 10 Jahre Colllis Clamat

11.08.2018 Höchstadt a. d. Aisch Schlosshof Festival

17.08.2018 Hamburg Hammaburg Fest

18.08.2018 Dinkelsbühl Summer Breeze

Methämmer Tour 2018

23.11.2018 BREMEN Aladin

24.11. 2018 KÖLN Essigfabrik

29.11. 2018 FRANKFURT Batschkapp

30.11. 2018 KARLSRUHE Substage

01.12. 2018 PRATTELN (CH) Z7

06.12. 2018 BERLIN Columbia Theater

07.12. 2018 KIEL Pumpe

08.12. 2018 HANNOVER Musikzentrum

13.12. 2018 HAMBURG Markthalle

14.12. 2018 LEIPZIG Hellraiser

15.12. 2018 BOCHUM Matrix

20.12. 2018 WIEN (AT) Szene

21.12. 2018 GRAZ (AT) Explosiv

22.12. 2018 MÜNCHEN Backstage

28.12. 2018 NÜRNBERG Hirsch

Kommentare

Kommentare