Am Freitag veröffentlichten Fifth Angel ihr erstes Album seit knapp 30 Jahren, das schon jetzt überschwänglich in den Kritiken gefeiert wird. Die Rezensionen schwärmen: “Das Album des Jahres!”, “FIFTH ANGEL haben mit ‘The Third Secret’ wirklich ein Metal Meisterwerk geschaffen!”, “Ein brilliantes Power Metal Comeback”, “Eine hammermäßige Platte, die sich das allgemeine Ansehen auch verdient hat!“ “Dieses Album verdient es, als Klassiker bezeichnet zu werden. . . es ist einfach eines dieser Alben, die jeder wahre Metal-Fan haben muss!” “Pures Gänsehaut-Feeling!” und “Absolut herrausragend!”. In der Tat himmlische Worte für Fifth Angel!

„The Third Secret“ hat es auch in kürzester Zeit auf die #1 Position in Soundcheck Reviews von Rock Hard, Rock It und Powermetal.de, und auf #2 bei Deaf Forever und Metal.de geschafft. Diese extrem beeindruckenden Platzierungen häufen sich geradezu: Battle Helm 5/5, FFM-Rock.de 10/10, RockMagazine 10/10, Maximum Volume 9/10, Powermetal.de 9/10, Heavy Mag 5/5, Markus Heavy Music Blog 9/10, Zephyrs-Odem 9.5/10, My Revelations 14/15, Metal Hammer 6/7, Hardline 8.5/10, MetalForce.it 9/10 und Stormbringer 4.5/5.

Heute enthüllt Nuclear Blast Records den brandneuen Videoclip zum Titelsong ‚The Third Secret‘. Dieses Video, ebenso wie das Album selbst, ist das erste der Band in knapp 30 Jahren. Markus Wosgien, Head of Propmotion bei Nuclear Blast kommentiert: “Es ist ein brillantes Album, genau wie die Kritiken besagen. Aber jetzt wird es Zeit, dass die wichtigste Stimme zu Wort kommt und das ist die Stimme der Fans! Wir sind sehr gespannt darauf, wie sie reagieren werden!”

Seht euch das Video hier an:

„The Third Secret“ von FIFTH ANGEL ist ab heute physisch und digital überall weltweit erhältlich.

Die Band hat bereits folgende Festivalshows in 2019 angesagt:

16.02. D Würzburg – Metal Assault

07. – 09.06 D Gelsenkirchen – Rock Hard Festival

„The Third Secret“ ist hier in verschiedenen Formaten erhältlich:

http://nblast.de/FATheThirdSecret

„The Third Secret“ – Tracklist:

01. Stars Are Falling

02. We Will Rise

03. Queen Of Thieves

04. Dust To Dust

05. Can You Hear Me

06. This Is War

07. Fatima

08. Third Secret

09. Shame On You

10. Hearts Of Stone

Kommentare

