Der 21. Oktober 2005 ist für jeden Nightwish Fan ein historisches Datum, an dem viele Tränen flossen und dennoch auch der Grundstein für einen Neunbeginn und den Fortbestand der Band gelegt wurde. Was im Anschluss als DVD »End Of An Era« erschien, war nicht nur die Abschlussshow zu ihrem Megaseller »Once«, sondern gleichfalls der allerletzte gemeinsame Auftritt mit ihrer Sängerin Tarja Turunen. Unter all diesen Gesichtspunkten, verstärkt die DVD den Gänsehaut-Faktor um ein Vielfaches und krönt dennoch das Ende des Tarja-Kapitels mit einer einzigartigen Show, die spektakulärer und besser kaum hätte sein können. Die Setlist ist atemberaubend und enthält 18 Hymnen, wie z.B. das eröffnende ‚Dark Chest Of Wonders‘, ‚Sleeping Sun‘, ‚Nemo‘, ‚Bless The Child‘ bis hin zum finalen ‚Wish I Had An Angel‘. Wer das Live-Monument bis dato noch nicht sein eigen nennt, darf sich nun über die umfangreiche Neuauflage freuen.

Am 07.12. erscheint nun die Neuauflage von »End Of An Era« als 3LP sowie Earbook inkl. BluRay, 2CD und 3LP.

Die Tracklisten sind wie folgt:

BluRay

01. Dark Chest Of Wonders

02. Planet Hell

03. Ever Dream

04. The Kinslayer

05. Phantom Of The Opera

06. The Siren

07. Sleeping Sun

08. High Hopes

09. Bless The Child

10. Wishmaster

11. Slaying The Dreamer

12. Kuolema Tekee Taiteilijan

13. Nemo

14. Ghost Love Score

15. Stone People

16. Creek Mary’s Blood

17. Over The Hills And Far Away

18. Wish I Had An Angel

19. Documentary “A Day Before Tomorrow”

CD1

CD2

3LP (33 RPM)

Side A

