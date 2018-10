Die West Coast-Metal-Veteranen Metal Church haben kürzlich die Veröffentlichung ihres zwölften Studioalbums, das auf den Namen »Damned If You Do« hört, für den 07. Dezember 2018 via Nuclear Blast Records (Rat Pak Records/Amerika & King Records/Japan) angekündigt. Die Platte ist der Nachfolger ihres äußerst erfolgreichen 2016er-Werks »XI«, mit dem die Band die Rückkehr des legendären Frontmanns Mike Howe feierte, und kann als eine Mischung ihrer Kultalben »Blessing In Disguise« und »The Human Factor« bezeichnet werden.

Vor zwei Wochen hat die Band in Form von ‚Damned If You Do‘ einen ersten musikalischen Vorgeschmack daraus präsentiert. Bereits heute wird in Form der zweiten Single ‚Out Of Balance‘ nachgelegt! Hört euch den Track, der mit einem famosen Gitarrensolo aufwartet, hier auf YouTube an:

Gitarrenmaestro Kurdt Vanderhoof dazu: „Der Song handelt davon, dass man seinen Platz im Leben findet und sich mit diesem zufriedengibt. Man muss sich klarmachen, dass das Leben aus einer Reihe Entscheidungen besteht und am Ende des Tages muss man in der Lage sein, dies so anzunehmen.“

