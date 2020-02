Final Breath: bringen Live Impressions & Backstage Incidents Video online

Als Dankeschön für ein großartiges Jahr 2019 und zum Kick Off der anstehenden Thrash Alliance Tour 2020 (Destruction, Legion Of The Damned, Suicidal Angels, Final Breath) haben Final Breath noch ein kleines Video mit Live Impressionen zusammen geschnitten.

Tourdaten:

Thrash Alliance Tour 2020 (Destruction, Legion Of The Damned, Suicidal Angels, Final Breath)

13. FEB (AT) Dornbirn, Conrad Sohm

14. FEB (DE) Leipzig, Felsenkeller Ballsaal

15. FEB (DE) Bochum, Matrix

16. FEB (DE) Trier, Mergener Hof

17. FEB (DE) Cologne, Essigfabrik

18. FEB (NL) Tilburg, Poppodium 013

19. FEB (NL) Enschede, Metropool

20. FEB (BE) Roeselare, Trax

21. FEB (DE) Hamburg, Kultur Palast

22. FEB (DE) Geiselwind, Eventzentrum

23. FEB (DE) Mannheim, MS Connexion

24. FEB (DE) Aalen, Rock It (without Destruction)

25. FEB (DE) Hannover, Musikzentrum

26. FEB (CZ) Uherské Hradiště, Klub Mir

27. FEB (CZ) Pilsen, Serikovka

28. FEB (DE) München, Backstage

29. FEB (CH) Aarau, Kiff

01. MAR (IT) Milano, Legend Club

Statement von Final Breath:

„Nachdem wir im Jahr 2018 nach 14-jähriger Abstinenz ein neues Album angekündigt hatten, wusste noch keiner von uns, ob es nach dieser enorm langen Pause überhaupt noch einen Platz für uns in der Szene geben würde. Wir haben uns jedoch mächtig ins Zeug gelegt um einen würdigen Nachfolger ins Rennen zu werfen! Bereits nach den ersten Reaktionen auf Of Death And Sin konnten wir aufatmen, wir waren überwältigt von den fast ausschließlich positiven Resonanzen. Und dann, 2019 – Endlich zurück auf der Bühne!!! Wir sind einfach nur stolz und unglaublich dankbar für eure Unterstützung. Unsere Erfahrungen und Eindrücke während unserer zahlreichen Live Shows haben wir daher in einem kleinen, aber feinen Video festgehalten. Aber überzeugt euch selbst… 2020 geht es mehr als spannend weiter. Wir haben die große Ehre im Rahmen der Thrash Alliance-Tour mit solchen Schwergewichten der Szene wie Destruction, Legion Of The Damned und Suicidal Angles die Clubs zum erbeben zu bringen.“