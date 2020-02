Heaven Shall Burn: veröffentlichen Video zu „My Heart And The Ocean“

Dass Musik und eine Meinung haben etwas ist, was zusammen passt, präsentiert die Band Heaven Shall Burn erneut absolut gekonnt. Mit ihrem Musikvideo zum Track My Heard And The Ocean bringen sie, ähnlich wie zum Song Hunters Will Be Bunted (2013), einen Aufruf gegen Tierwilderer und Waalfänger. Zeitgleich bewerben sie damit auch die Tierschutzorganisation Sea Shepherd, die bereits bei einigen Merchandiseartikeln mit der Band aus Thüringen zusammengearbeitet haben.

Passend zum Thema haben wir im Januar den Sea Shepherd – Isplay Single Malt Whisky rezensiert.