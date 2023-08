Firewind: veröffentlichen neuen Videoclip aus kommendem Jubiläums-Livealbum/Blu-Ray „Still Raging“

Seit mehr als zwanzig Jahren begeistert die von Gitarrist Gus G (Ozzy Osbourne, Arch Enemy, Dream Evil) gegründete Kultband mit ihrem erstklassigen Mix aus Hard Rock und Power Metal Musikfans auf der ganzen Welt. Messerscharfe Riffs, große Hooks und Soli treffen hier auf den Ausnahme-Gesang von Herbie Langhans (u.a. Avantasia, Radiant, Seventh Avenue) der sich 2019 der Band anschloss.

Am 1. September 2023 veröffentlichen Firewind nun ein Jubiläums-Live Album mit dem Titel Still Raging über AFM Records. Aufgenommen 2022 während einer frenetisch-gefeierten Show in ihrer Heimatstadt Thessaloniki, erscheint Still Raging als Blu-Ray sowie 2CD-Edition,

„Kaum zu glauben, dass es eine Band wie Firewind schon seit zwei Jahrzehnten gibt“, kommentiert Gus G. „Im Jahr 2022 hatten wir lediglich eine Neuauflage unseres Debütalbums geplant, aber mit dem langsamen Abklingen der Pandemie hatten wir das Glück, wieder Shows in Amerika und Europa spielen zu können. Im Herbst 2022 spielten wir dann zwei Headlinershows in unserer Heimat Griechenland, um unser 20-jähriges Jubiläum zu feiern.“

Um Fans aus der ganzen Welt an ihrer Jubiläums-Show teil haben zu lassen, stellte die Band einen weiteren Clip aus ihrer anstehenden Still Raging Veröffentlichung online! Das neue Video zum Song Mercenary Man, der ursprünglich auf Firewinds The Premonition– Album von 2008 erschien, seht ihr ab sofort hier:

„Während wir derzeit an neuer Musik arbeiten, hoffen wir, dass unsere kommende Live-Veröffentlichung euch gute Gesellschaft leisten wird, bis unsere nächsten Metal-Hymnen erscheinen!“ So Gus G.

„Firewind wüten immer noch, 20 Jahre später und das alles ist nur EUCH zu verdanken!“

Firewind live:

25.08.23 DE – Paddy Rock Open Air

02.09.23 GR – Metal Union Agrinio festival

03.09.23 GR – Gimme Shelter Open Air @ Athens Technopolis

22.09.23 CH – Rocknacht Tenwill

Firewind sind:

Gus G. – Gitarre

Herbie Langhans – Gesang

Petros Christo – Bass

Jo Nunez – Drums

Firewind online:

www.firewind.gr

www.facebook.com/firewindofficial

www.instagram.com/firewindofficial