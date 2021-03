Firewing: veröffentlichen erste Single vom Debütalbum

Die in den USA ansässige Symphonic Metal Band Firewing wird am 23.04.2021 ihr Debütalbum Resurrection bei Massacre Records veröffentlichen!

Heute hat die Band ihre erste Single Tales Of Ember & Vishap: The Meaning Of Life (Extended Version) zusammen mit einem Lyric Video veröffentlicht, das man sich hier ansehen kann:

Firewing verbinden technische Aspekte des Heavy Metal mit melodiösen Orchestrierungen und verpassen so dem allseits bekannten Symphonic Metal-Sound eine Frischekur.

Auf Resurrection sind einige Gastmusiker vertreten, darunter unter anderem Bill Hudson (NorthTale), Jenn Sakura oder Haydée Irizarry (Aversed, Carnivora).

Firewing – Resurrection

1. Prelude: Moonlight Of Despair

2. Obscure Minds

3. Chapter I: Acheron’s Ritual

4. Demons Of Society

5. Far In Time

6. Chapter Ii: Temple Of Helios

7. Resurrection

8. Time Machine

9. Chapter Iii: Transcending Souls

10. Eternity

11. Tales Of Ember & Vishap: How Deep Is Your Heart?

12. Tales Of Ember & Vishap: The Meaning Of Life

13. The Essence Of Your Heart

14. Epilogue: Sacred Journey

https://www.facebook.com/FireWing-101056225306470

https://instagram.com/firewingofficial

https://www.youtube.com/channel/UCEPykSUFi0bJoZD7brEwRUQ

Quelle: Massacre Records