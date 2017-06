Fit For An Autopsy verkünden Termine für The Great European Summer Collapse Tour

Fit For An Autopsy verkünden Termine für The Great European Summer Collapse Tour

Fit For An Autopsy haben heute eine Europatour verkündet. Eingeschlossen in die Shows sind die Festivals Metal Days, Wacken, Summer Breeze und Destruction Derby. Es ist das erste Mal, dass Fit For An Autopsy ihr im März erschienenes Album The Great Collapse in Europa live präsentieren werden.

Fit For An Autopsy

The Great European Summer Collapse

01.08. München – Free & Easy

02.08. Schweinfurt – Stattbahnhof

03.08. Berlin – Musik & Frieden

04.08. Hamburg – Hafenklang

05.08. Wacken – Wacken Open Air

06.08. Saarbrücken – Garage

07.08. Wiesbaden – Schlachthof

08.08. Lindau – Club Vaudeville

09.08. Oberhausen – Kulttempel

10.08. Osnabrück – Bastard Club

17.08. Dinkelsbühl – Summer Breeze

19.08. Allstedt – Destruction Derby

Kommentare

Kommentare