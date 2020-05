Five Crumbs: Veröffentlichen Video zur Single „Monster“

Nicht einmal ein ganzes Jahr ist die Newcomer Band Five Crumbs nun in der Welt des Streamings vertreten. Die beiden Releases, ihre Debut EP Fall Awake und die kurz darauf gefolgte zweite EP Prisoners, wurden in Zusammenarbeit mit dem renommierten US-Producer Jeffro Lackscheide produziert und zählten nach bereits kurzer Zeit 30.000 Streams auf Spotify.

Einen beeindruckenden Start kann man den Alternative Rockern der Greifswalder Band nicht absprechen. So gelang es ihnen bereits mit der ersten EP Fall Awake ihren vielfältigen Sound vor einem großen Publikum unter Beweis zu stellen. Der Song Smoke And Mirrors, von der Debut-EP, wurde schon kurz nach Release auf einem großen YouTube Rock Channel (Spaceuntravel) gefeatured und von vielen Hörern weltweit gelobt und etablierte sich somit auch auf zahlreichen Spotify-Playlists. Ebenfalls wurde der Song von vielen Radiostationen weltweit gespielt. So erhielt die Band die Auszeichnung Ondy’s Track of the Week bei Metal Meyhem Radio und belegten Platz 1 der Hörervoting Charts bei Lohro 90.2 für 4 Wochen in Folge.

Gerade mal 3 Monate nach Veröffentlichung der ersten EP legten sie auch schon nach. Entgegen des häufigen Trends mit softer werdenden Sounds, der darauffolgenden Releases, setzte die Band mit der EP Prisoners zum Rundumschlag an. Mit schmetternden Gitarren, treibendem Schlagzeug, kräftigen Basslines sowie einer unverkennbaren Stimme gelang es ihnen Härte, Melodie und feinsinnige Texte auf einzigartige Weise zu vereinen – Texte, die eine schnelllebige und immer weiter voranschreitende Zeit dringend braucht.

Jetzt haben Five Crumbs zur Single Monster ein Video veröffentlicht, das Ihr Euch hier anschauen könnt:

Checkt auch die Plattformen, um euch selbst einen Eindruck der aufstrebenden Newcomer Band zu verschaffen:

Instagram: https://www.instagram.com/fivecrumbs/?hl=de

Spotify: https://open.spotify.com/artist/0DgTVNiyBVBS1OuUdItlpj?si=DQ0SzqzKRBGTy5wysCexIg

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCr9P8v2ZnRFjCkg-67PpBIA

Facebook: https://www.facebook.com/fivecrumbs/