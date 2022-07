Five Finger Death Punch und Iron Maiden: tun sich für “Iron Maiden: Legacy of the Beast” zusammen und präsentieren neues In-Game Event „Afterlife“

Five Finger Death Punch freuen sich, ihre Zusammenarbeit mit der Mobile Game App Legacy of the Beast von Iron Maiden zu verkünden. Das Spiel ist kostenlos im App Store von Apple und bei Google Play erhältlich.



Nach mehreren erfolgreichen Kooperationen tut sich Legacy of the Beast nun mit Five Finger Death Punch zusammen! Iron Maiden: Legacy Of The Beast brauchte einen Charakter, der perfekt in die Geschichte von Magma Beast Eddie passt, einem intriganten Bewohner der Hölle, geboren aus Feuer und Dunkelheit. Dieser neueste Eddie wurde als Sonderausgabe ursprünglich für Legacy of the Beast während Maidens Tournee im Jahr 2019 geschaffen.



Bei der Kooperation handelt es sich um ein Dungeon-Event mit dem Titel Afterlife, inspiriert von Five Finger Death Punch kommendem neunten Studioalbum, das am 19. August via Better Noise Music erscheinen wird, und Knucklehead, dem unverwechselbaren Maskottchen von 5FDP, das auf vielen ihrer Albumcover zu sehen ist.





Das Event wird Fans und Spieler auf eine Reise mit Magma Beast Eddie und Knucklehead, einem wilden Krieger, das Tor zum Fegefeuer bewacht, mitnehmen. Während in der Hölle ein Bürgerkrieg tobt, strömen Dämonen und Teufelskerle aus, um das Chaos auszunutzen. Das Tor zum Fegefeuer, der am meisten gefährdete Eingang zur Hölle, wird überrannt. Selbst ein mächtiger Krieger wie Knucklehead stößt an seine Grenzen und als die Dämonen durch das Tor entkommen meldet sich ein geheimnisvolles neues Individuum und bietet seine Hilfe an – aber zu welchem Preis?

Spieler können Knucklehead ab sofort im Handyspiel während des Afterlife Dungeon Events freischalten.



Zoltan Bathory, Gründer und Gitarrist von Five Finger Death Punch kommentiert: “You know, it’s an unexpected and impossible dream for me and my band that my childhood heroes – in this moment in life – are being let into the beautiful landscape of the game. To me Iron Maiden was the band that got me into heavy metal and slung me onto the path of my musical journey. Iron Maiden created a metal community when we were growing up – it was a brotherhood, and with this game, they’re doing it again because they’re bringing together all of these bands, and their mascots and it has this feeling of community. To me, that was very important about what got me interested in the genre in the first place.”

Will Moore, CEO Navigator Games sagt: “For over a year we have wanted to collaborate with Five Finger Death Punch and create Knucklehead as a playable character in the game. Knucklehead is one of the fiercest metal mascots and the perfect accomplice to join Eddie in battle against the hordes of demons as they try to escape Hell. We had an awesome time working with Zoltan on the Afterlife Dungeon concept and are excited to finally be able to invite fans to experience it.”



Im Laufe der Jahre wurde das Spiel auf 25 Dungeons und 6 einzigartige Welten erweitert. Vom Höllenschlund über das alte Ägypten, den Zweiten Weltkrieg, bis hin zur fernen Zukunft und Hunderten von Charakteren, darunter 90 Eddies, die auf klassischen Maiden-Albumcovern basieren. Eine riesige Auswahl an Gegnern – korrupte Dämonen (Luzifer, Baphomet), Götter (Horus, Osiris, Odin) und Monster, eine blutige Spieler-gegen-Spieler-Kampfarena und ein erbarmungsloses Gauntlet Feature, das sowohl neue Spieler als auch Hardcore-Langzeitspieler zufrieden stellt. Das neueste Feature „Clans“ ermöglicht es den Spielern, sich mit ihren Blutsbrüdern zusammenzuschließen, um Teamaufgaben zu erfüllen und gegen monströse Raid Bosse anzutreten. Das alles zu einem In-Game-Soundtrack mit über 30 Iron Maiden-Songs, darunter The Trooper, Where Eagles Dare, Aces High und viele mehr.