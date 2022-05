Fixation: veröffentlichen ihren neuen Track „More Alive“ mit dazugehörigem Musikvideo

Bereits vor der Veröffentlichung ihres Debütalbums schafften es Fixation, sich als Band zu etablieren, die es sich lohnt zu beobachten. Jetzt zünden sie einen weiteren Knaller in Form eines neuen Tracks!

More Alive ist ein fesselnder Song, der entstand, als Sänger Jonas Hansen einen Artikel über die Zusammenhänge von sozialen Medien und psychischer Gesundheit las:

“I wanted to highlight the negative effect social media can have on human relations. It’s harrowing how we spend more time maintaining our online facades, than taking care of our real-life relationships. With More Alive we hope to bring attention to this topic and help our listeners make conscious decisions on how they interact with social media.” – Jonas Hansen / Gesang

Fixation ist eine brandneue Melodic Metalcore-Band, die ganz frei von Genre-Grenzen elektronische Elemente mit Stadionrock und Post Metal kombiniert. Eingängige Riffs, dynamisch melodiöse Synthesizer, sowie schwere Bässe und Drums machen ihre Musik zu einer Achterbahn melancholischer Aggression. Ihr einzigartiger Sound bescherte Fixation bereits die Anerkennung von Medien wie Metal Hammer, Kerrang! Magazin, Kaaoszine und BBC Radio 1.

“It`s a huge sound from a band that’s going to be absolutely massive” – Kerrang! Radio (UK)

„Jordan from Bring Me The Horizon texted me and was like what band was that, what was that song called? Says a lot!“ – Daniel P. Carter / BBC Radio 1 Rock Show

Fixation haben mehrere Live-Shows für das Jahr 2022 angekündigt, darunter das Great Escape Festival in England, einige norwegische Tourdaten mit Leprous und das Summer Breeze Festival in Deutschland.

