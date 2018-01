Mit ihrem neuen Album COULEUR sind FJØRT trotz ihres brachialen Sounds und ungemütlichen Themen im November 2017 auf Platz #24 in die deutschen Charts eingestiegen. Kein Wunder also, dass viele Shows der nächste Woche startenden Tour bereits ausverkauft sind. Ein neuer Tour-Trailer macht heute Lust auf die Konzerte. Außerdem kündigte die Band vor kurzem die Support-Acts auf ihrer Tour an.

FJØRT – COULEUR Tour Trailer 2018

Als Supports haben sich FJØRT drei spannende Acts eingeladen: die ersten Dates der Tour werden von ÊTRE aus Fulda/Berlin eröffnet, die deutschen Screamo mit Rap-Elementen mischen, danach übernehmen EAST den Support. Dabei handelt es sich um die neue Emo-Band von Tilman Benning, den man eigentlich als den umtriebigen Tigeryouth kennt. Das Finale der Tour wird dann von den GHvC-Labelmates LIRR eröffnet, die im letzten Jahr eine der meistbeachteten Post-Hardcore Alben aus Deutschland veröffentlichten.

Über die Hälfte der Konzerte auf der Tour sind bereits ausverkauft!

FJØRT – COULEUR Tour 2018

präsentiert von VISIONS & FUZE

18.01.18 – Münster, Gleis 22 (ausverkauft)*

19.01.18 – Münster, Gleis 22 (ausverkauft)*

20.01.18 – Hannover, Musikzentrum (ausverkauft)*

21.01.18 – Berlin, Lido (ausverkauft)*

22.01.18 – Dresden, Beatpol*

23.01.18 – Leipzig, Werk 2**

24.01.18 – AT – Wien, Chelsea**

25.01.18 – München, Strom**

26.01.18 – Stuttgart, Universam (ausverkauft)**

27.01.18 – Saabrücken, JUZ Försterstraße***

28.01.18 – Wiesbaden, Schlachthof (ausverkauft)***

29.01.18 – Köln, Gebäude 9 (ausverkauft)***

30.01.18 – Hamburg, Knust (ausverkauft)***

02.02.18 – Köln, Palladium (Family First Festival; ausverkauft)

14.04.18 – CH – Zürich, Dynamo

* Support: ÊTRE

** Support: EAST

*** Support: LIRR

