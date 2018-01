Svart Records haben heute bekannt gegeben „Toinen toista„, das zweite Album von Malady, am 16.03. weltweit zu veröffentlichen!

Malady’s Debüt war ein im Underground gefeiertes Stück finnischer progressiver Rockmusik mit tiefen Wurzeln im Sound der frühen 70er. Ihr zweites Album geht noch tiefer.

Toinen toista enthält genug Details um einen selbst nach mehrmaligen Durchgängen noch zu fesseln. Die Musik ist mit der hausgemachten süße glasiert wie sie nur skandinavischer vintage Prog-Rock bieten kann und gefüllt ist sie mit komplexen Schichten die es zu entdecken gilt. Juuso Jylhänlehto: „This album is open to many interpretations and laden with symbolism, but at its core lays the basic questions of being human and the transient nature of things.“

Den Titeltrack des Albums „Toinen toista“ könnt ihr bereits hier hören:

