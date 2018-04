Fleshgod Apocalypse: Equipment in Schweden gestohlen; restliche Europashows abgesagt

Die italienischen Symphonic Death Metal-Titanen Fleshgod Apocalypse haben kürzlich das folgende Statement auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht:

„Hallo Freunde, leider müssen wir die letzten vier Shows unserer aktuellen Tour (Kopenhagen, Hamburg, Brasov und Mannheim) absagen. Vergangene Nacht sind Unbekannte in unseren Van eingedrungen und haben sämtliches Equipment, darunter auch unsere Signature Custom-Gitarren + Bass (Rufini Guitars), sowie Merchandise und mehr gestohlen. Bitte haltet die Augen offen, eventuell finden wir das Diebesgut online auf diversen Verkaufsplattformen wieder.“

Hier findet Ihr eine Liste aller gestolenen Dinge und einige Bilder des Equipments:

„Falls Ihr uns finanziell unterstützen möchtet, könnt Ihr natürlich auch Merchandise von unserem Webshop beziehen. Auch wenn dies nun eine harte Zeit für uns darstellt, so bleiben wir doch hartnäckig und werden jetzt erst recht noch härter weiterarbeiten. Wir sind old school – und genau so werden wir sterben. Bitte teilt diese Infos, wir danken Euch schon jetzt für Eure Mithilfe!“

