Die italienischen Symphonic Death Metaller Fleshgod Apocalypse werden sich kommenden Montag erneut auf Tour begeben, um die europäischen Clubs unsicher zu machen. Diese Shows werden gleichzeitig die ersten Europa-Auftritte mit ihrem neuen (und alten) Frontmann Francesco Paoli sein, der seinen Schlagzeugthron vergangenes Jahr verlassen hat, um die Rolle des ausgestiegenen Tommaso Riccardi einzunehmen. Alle Termine findet Ihr unten.

Heute hat die Band nun einen passenden Tourtrailer veröffentlicht.



Des Weiteren haben Fleshgod Apocalypse für den 05. Mai eine Gratis-Show in Perugia, Italien angekündigt, die für eine kommende DVD-Veröffentlichung mitgeschnitten wird. Special Guests und weitere Überraschungen sind in Planung. Dieses wahrhaftig einzigartige Event gilt es unter keinen Umständen zu verpassen – weitere Details folgen!

25.03. A Graz – Explosiv *Abgesagt*

26.03. CZ Brünn – Melodka

27.03. D Jena – F-Haus

28.03. D Berlin – Musik & Frieden

29.03. DK Aalborg – Studenterhuset

30.03. N Oslo – Inferno Metal Festival

01.04. S Stockholm – Fryshuset

02.04. S Göteborg – Sticky Fingers

03.04. DK Kopenhagen – BETA2300

04.04. D Hamburg – Logo

05.04. RO Brasov – Rockstadt Indoor Fest

06.04. D Mannheim – MS Connexion Complex

Weitere Fleshgod Apocalypse-Termine:

05.05. I Perugia – Afterlife Live Club (Eintritt frei)

19.05. NL Amsterdam – Amsterdam Metalfest

w/ The Black Dahlia Murder, Whitechapel, Aversions Crown, Shadow Of Intent

08.06. USA Chicago, IL – House of Blues

09.06. USA Cleveland, OH – Agora Theatre

10.06. USA Detroit, MI – Saint Andrew’s Hall

12.06. CDN Toronto, ON – The Opera House

13.06. USA Rochester, NY – Funk ’n Waffles

14.06. USA Boston, MA – Paradise Rock Club

15.06. USA New York, NY – Stage 48

16.06. USA Philadelphia, PA – Trocadero Theatre

17.06. USA Baltimore, MD – Soundstage

19.06. USA Norfolk, VA – Norva Theatre

20.06. USA Jacksonville, NC – The Tarheel

22.06. USA St. Petersburg, FL – Jannus Live

23.06. USA Ft. Lauderdale, FL – Revolution Live

24.06. USA Atlanta, GA – Masquerade

26.06. USA Nashville, TN – The Basement East

27.06. USA New Orleans, LA – Southport Hall

28.06. USA Houston, TX – White Oak Music Hall

29.06. USA San Antonio, TX – Vibes Event Center

30.06. USA Dallas, TX – Gas Monkey Live!

02.07. USA Albuquerque, NM – El Rey Theater

03.07. USA Phoenix, AZ – The Pressroom

05.07. USA Fresno, CA – Strummer’s

06.07. USA Anaheim, CA – House of Blues

07.07. USA Berkeley, CA – UC Theatre

08.07. USA Sacramento, CA – Ace of Spades

10.07. USA Denver, CO – Ogden Theatre

11.07. USA Kansas City, MO – The Truman

12.07. USA Sioux Falls, SD – Icon Lounge

13.07. USA Minneapolis, MN – The Cabooze

Kommentare

