Fleshgod Apocalypse: veröffentlichen Video zu „Lacrimosa“ (Wolfgang Amadeus Mozart-Cover)

Die italienischen Orchester Death Metaller Fleshgod Apocalypse veröffentlichen heute eine ganz besondere Perle für ihre Fans: Die Band nahm ein beeindruckendes Video ihrer Interpretation von Wolfgang Amadeus Mozart’s Lacrimosa, ein Exzerpt des Requiem In D Minor auf.

Taucht ein in die Welt der Tränenreichen und schaut euch das Video hier an:

Die Band dazu:

„Auch wenn sich die gesamte Welt weiterhin im Lockdown befindet, fühlen wir immer noch den großen Wunsch, mit all unseren Fans weltweit im Kontakt zu bleiben. Daher werden wir ab jetzt regelmäßig neue Playthrough Videos veröffentlichen – für alle Instrumente. Das erste Video ist ein Exzerpt des wundervollen Requiem In D Minor von Wolfgang Amadeus Mozart, vorgetragen von Veronica Bordacchini und Franceso Ferrini.

Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns unterstützen, indem ihr in unserem Shop auf shop.fleshgodapocalypse.com vorbeischaut.

Bleibt sicher!“