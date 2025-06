Flight Of Icarus: veröffentlichen Musikvideo zu „To The Sun (And Back Again)“

Das schwedische Pop-Metal-Duo Flight Of Icarus wurde 2016 gegründet, als Oskar Frantzén die die einzigartige und wunderschöne Gesangsstimme der besten Freundin seiner Frau, Elisabeth Särnefält Rösehag, entdeckte.

Was ursprünglich als einmalige Single-Veröffentlichung gedacht war, entwickelte sich zu viel mehr. Seht euch hier das Video zu To The Sun (And Back Again) an:

Die neueste Single von Flight Of Icarus präsentiert einen besonderen Gastvokalisten: Rickard Andersson von der Band Tears Of A Fallen Hero.

Zusätzlich wird heute die Terra Nova Digipack CD mit einem Bonustrack veröffentlicht, die auch auf allen Streaming-Plattformen verfügbar ist.

Die Trackliste von Terra Nova findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Nach Jahren in verschiedenen Metal-Bands wandte sich Oskar der zeitgenössischen Rockmusik mit einem starken, poppigen Einschlag zu. Nach Monaten des Ausprobierens verschiedener Sänger für einen neuen Song hallte plötzlich eine Stimme durch die Wände… und was für eine Stimme das war.

Nie hätte er erwartet, dass das Talent für diesen einen Song direkt in seinem eigenen Zuhause vorhanden war. Elisabeth Särnefält Rösehag, eine enge Freundin der Familie, wurde schnell kontaktiert, um die Vocals für das Stück aufzunehmen, das schließlich Dawn Of A New Day wurde. Als Oskar erkannte, dass dieser Song etwas Außergewöhnliches war, nahm er Kontakt zu seinem langjährigen Freund Oz Hawe Petersson (Gitarrist von Osukaru) auf, in der Hoffnung, einige Namen für Radioauftritte zu finden.

Es dauerte nicht lange, bis Oz dem Duo stattdessen einen umfassenden Management-Vertrag mit seiner Agentur Blindfoldead International MGMT anbot. Eine neue Partnerschaft war geboren. Die Single entwickelte sich zu einem selbstbetitelten Album, das voller kraftvoller Pop-Euphorie und nostalgischer AOR-Klänge war.

Das Duo gab sich den Namen Flight Of Icarus (inspiriert von dem Song von Iron Maiden) und wurde mit Größen wie Roxette und Heart verglichen, ergänzt durch den Schwung von Meat Loaf und West End Musicals. Ein Hauch von Within Temptation mischte sich mit dem Sound von Evanescence und Battle Beast. Nach einem erfolgreichen Auftritt beim Scandirock Melodic im Frühjahr 2022 bewies die Band ihren Platz für ein weltweites Publikum. Es gab Gerüchte und die Menschen wollten mehr.

Flight Of Icarus online:

https://www.facebook.com/flightoficarusband/

https://www.instagram.com/flightoficarusband/