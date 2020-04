Flyleaf: Ex-Sängerin kündigt neues Material an

Lacey Sturm kennen wir noch als Gründungsmitglied und Frontfrau der 2001 in Texas gegründeten US-Post-Grunge-Band Flyleaf. Mit der Band veröffentlichte Sturm drei Studioalben, bevor sie dann 2012, noch vor dem Release von New Horizons, ausstieg und seitdem auf Solopfaden wandelt. Lange hörte man nicht viel von ihr, dann erschien im Jahr 2016 mit Life Screams ihr Solodebüt.

Nun arbeitet die Sängerin schon längere Zeit an ihrem Zweitling, der aber offenbar noch nicht in Sicht ist. Bekannt wurde nur, dass sie gemeinsam mit Skillet Keyboarderin Korey Cooper an den Songs feilt. Dafür stellt sie für die nähere Zukunft zwei neue Songs in Aussicht, die sie ihren Fans vorab als Singles präsentieren will. The Decree soll schon nächste Woche kommen und in der darauffolgenden Woche mit State Of Me der zweite.

Möglicherweise macht sich bei den Fans von Sturm nun Enttäuschung breit, denn diese beiden Songs sind nun nicht wirklich neu, denn beide hat sie schon auf ihrer Herbsttour im letzten Jahr live gespielt. Für wirklich neue Songs müssen die Fans auf das zweite Soloalbum warten, für das es noch kein Releasedate gibt.