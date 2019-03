Forever Still: Musikvideo zur Single ‚Is It Gone?

Am 29.03.2019 veröffentlichen Forever Still ihr zweites Studioalbum mit Namen Breathe In Colours. Inspiriert von der Tatsache, dass die dystopische Cyberpunk Zukunft aus Blade Runner und Akira jeweils im Jahr 2019 angesiedelt ist, haben die dänischen Senkrechtstarter für diesen Longplayer ein düsteres musikalisches Konzept ausgearbeitet, das die Welt am Rande des ökologischen Zusammenbruchs zeigt und auf eine Menschheit blickt, die sich in den Cyberspace flieht, um die Augen vor dem Schrecken der realen Welt zu verschließen. Mit ihren ersten beiden Singles, Rew1nd und Breathe In Colours, hat die Do-It-Yourself-Band bereit die rockige Seite ihres neuen Albums präsentiert, sodass es zur Abwechslung heute die fesselnde Power-Ballade Is It Gone? zu hören gibt.

„Der Gedanke hinter ‚Is It Gone?‚ lässt sich in der Refrainzeile zusammenfassen: ‚It’s only gone if I let it go‘ – ich denke in dieser Aussage finden sich viele Leute auch selbst wieder“, erklärt Maja. „Wir halten an all diesen negativen Dingen und Gedanken fest, wir wissen, dass die meisten davon niemals eintreten werden. Ich erinnere mich, dass ich einmal gelesen habe, dass 85% der Dinge, um die wir uns Sorgen machen, niemals wahr werden. Das ist eine Menge Ärger ohne Grund. Manchmal müssen wir einfach loslassen und aufhören, uns um Dinge zu kümmern, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.“

Seht das Musikvideo zu dem Song hier:

Streamt oder downloadet Is It Gone? hier.

Hört den Song in unserer NB Novelties Playlist: http://nblast.de/SpotifyNovelties / http://nblast.de/AppleMusicNovelties

Am 29. März wird das Album sowohl physisch als auch digital verfügbar sein. Bestellt Eure Version jetzt hier vor.

Die ersten Clips verpasst?

Rew1nd Musikvideo:

Breathe In Colours Musikvideo:

1. Trailer – über das Albumkonzept:

2. Trailer – Theremin und elektronische Klänge:

3. Trailer – über die Lyrics:

Die Breathe In Colours Trackliste liest sich wie folgt:

01. Rewind

02. Fight!

03. Breathe In Colours

04. Is It Gone?

05. Survive

06. Do Your Worst

07. Pieces

08. Rising Over You

09. Say Your Goodbyes

10. Embrace The Tide

Bonus:

11. Is It Gone? (Acoustic Version)

12. Perfect Day

Als Philip K. Dick einst schrieb, was später Blade Runner werden sollte und im Jahr 2019 spielt, hätte niemand geglaubt, dass die dystopische Cyberpunk-Zukunft, die er fiktiv erschaffen hatte, sich nicht so sehr von der Welt unterscheidet, in der wir heute leben…

Diese Erkenntnis inspirierte den Grundgedanken für das neue Album von Forever Still, Breathe In Colours. Auf diesem zweiten Longplayer hat die Band ihre Songwriting-Fähigkeiten noch weiter ausgebaut und legte großen Wert darauf, keine bloße Kopie ihres 2016 erschienenen Debüts Tied Down zu produzieren. Stattdessen liefert das neue Album unerwartet epische Momente, während Frontfrau Maja Shining gleichermaßen ihre bisher stärksten Screams entfesselt. Zum ersten Mal hat das Songwriter-Duo von Sängerin Maja und Multi-Instrumentalist Mikkel Haastrup zudem beschlossen, sich für die Recordings noch Unterstützung zu holen und brachte deshalb den langjährigen Live-Schlagzeuger Rune Frisch mit ins Studio, um die Drums aufzunehmen – ein großer Schritt für die beiden jungen Musiker, die es gewohnt waren, auf der vorherigen Platte buchstäblich alles alleine zu machen – von Musikvideos über Bandfotos bis hin zur Albumproduktion und sogar Konzertbooking. Nach Schweiß, Blut, Tränen und dem überraschenden Einsatz eines Theremins haben Forever Still es geschafft, diese Mauern aus betäubendem Grau niederzureißen und ein erstaunlich abwechslungsreiches und erwachsenes Album abzuliefern, das eine frische Brise – und viele Farben – in die Rockszene bringt.

