Die finnischen Melodic-Death/Power-Metal-Newcomer Gladenfold werden ihr neues Studioalbum, When Gods Descend am 24. Mai 2019 via Reaper Entertainment veröffentlichen.

Auf dem kommenden Album erforscht die Band neue Klanggebiete mit ehrgeizigem musikalischem Maßstab und Produktion, während sie ihren Kern basierend auf der unterschiedlichen Kombination von Melodic-Death und Power-Metal verfeinern. Das Album umfasst alles von der softesten Ballade über harte und aggressive Stücke bis hin zu längeren Epen.

Das Album wurde an verschiedenen Orten aufgenommen, aber in den Noise For Fiction Studios in Lieto (Finnland) mit Produzent Joona Lukala gemixt und gemastert. Das beindruckende Cover stammt aus der Feder von Anders Öström (Blind Stare).



Matias Knuuttila sagt zum neuen Cover:

„Das Cover-Atwork von When Gods Descend repräsentiert die Basis des Albums, welche die Songs thematisch zusammenfügt. Wir verraten noch nicht alles, außer das es um heldenhafte Taten von Göttern und Kriegern geht, natürlich begleitet von Feuer und Flammen… Für mich spiegelt das Artwork insbesondere das lyrische Thema und die Stimmung des letzten Songs Last Goodbyes wider und setzt bittersüße Akzente.“

Die erste Single und das dazugehörige Musikvideo werden am 29. März 2019 veröffentlicht.

Die fünfköpfige Band aus Turku (Finnland) hat sich einer epischen, agressiven und energiegeladenen Mischung aus nordischem Melodic-Death-Metal (inspiriert von beispielsweise Norther, Children Of Bodom und Ensiferum) und dem Bombast des deutschen Power-Metals (wie Blind Guardian, Gamma Ray) verschrieben.

Brodelnde Drums, straffe und agile Rhythmusgitarren, hochragende Gitarren- und Keyboard-Soli, wilde Growls gemischt mit vielschichtigem, klaren Gesang, kunstvoll gearbeitete Keyboards, elegante klassische Gitarren, majestätische Symphonieorchester und einen Chor für noch größere Klanglandschaften – das bieten Gladenfold.

Gladenfold sind:

Esko Itälä – vocals & acoustic guitars

Matias Knuuttila – guitars

Toke Fønskov Gerdts – guitars

Lauri Itälä – drums

Paavali Pouttu – keyboards

