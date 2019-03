Die Bay Area-Metal-Meister Fallujah haben ihr sehnlich erwartetes viertes Album Undying Light via Nuclear Blast Records veröffentlicht. Die neue Platte wurde von Mark Lewis (Cannibal Corpse, Whitechapel, The Black Dahlia Murder, Carnifex) gemixt und gemastert. Lewis hat sich zudem um die Schlagzeug- und Gesangsaufnahmen gekümmert, während die Gitarren- und Bassspuren von Gitarrist Scott Carstairs aufgenommen wurden. Das Coverartwork stammt von Nick Keller (The Black Dahlia Murder, Disentomb). Auf dem neuen Album ist erstmals Sänger Antonio Palermo zu hören.

Zur Feier des Tages hat die Band ein neues Lyricvideo zum Track Last Light online gestellt, das hier angeschaut werden kann:

Des Weiteren hat Fallujah-Gitarrist Scott Carstairs ein neues Playthroughvideo zur Single ‚Ultraviolet‘ enthüllt:

Fans können die darin von Carstairs vorgestellte Kiesel DC700x-Gitarre auch gewinnen. Die Teilnahme ist via Facebook möglich: Liket einfach @FallujahOfficial, @KieselGuitars und @NuclearBlastUSA und teilt Fallujahs Gewinnspielpost (http://bit.ly/2HsbhXf) mit dem Hashtag #FallujahGuitarGiveaway. Der aktivste/teilfreudigste Teilnehmer wird nächste Woche ermittelt.

Im April wird sich die Band mit Whitechapel, Dying Fetus und weiteren Acts auf große US-Tour begeben.

Bestellt »Undying Light« hier im Format eurer Wahl: http://nuclearblast.com/fallujah-undyinglight

Hört euch die Singles in den NB-Novelties-Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNovelties / http://nblast.de/AppleMusicNovelties

Mehr zu Undying Light:

Ultraviolet

Dopamine

Trailer #1 – Der neue Sänger Anthony Palermo:

Trailer #2 – Die Entstehung des Ultraviolet-Musikvideos:

Trailer #3 – Die Texte auf Undying Light:

Trailer #4 Das Coverartwork von Nick Keller:

Undying Light – Tracklist:

01. Glass House

02. Last Light

03. Ultraviolet

04. Dopamine

05. The Ocean Above

06. Hollow

07. Sanctuary

08. Eyes Like The Sun

09. Distant And Cold

10. Departure

Fallujah sind:

Antonio Palermo | Gesang

Scott Carstairs | Gitarre, Gesang

Robert Morey | Bass

Andrew Baird | Schlagzeug

—

Weitere Infos:

www.facebook.de/fallujahofficial

www.nuclearblast.de/fallujah

Kommentare

Kommentare