John Diva & The Rockets Of Love: Dritte Single & Video „Blinded“ veröffentlicht

John Diva & The Rockets Of Love: Dritte Single & Video „Blinded“ veröffentlicht

Die schrille Rockformation im 80ies Style John Diva & The Rockets Of Love veröffentlichten vergangenen Freitag, 15. März 2019 die dritte Single und das dazugehörige Video zu dem Song Blinded.

John Diva meint dazu: „John Diva, der James Bond des modernen Hair Metals, erobert die Herzen der Frauen im Sturm. Aber auch sein Herz ist nicht aus Stein. In Blinded (..by a blonde) findet der kalifornischen Beau in einem blonden Racheengel seine Meisterin. Dieser Song hilft gegen Liebeskummer — zumindest für dreieinhalb Minuten.„<

Das Video ist hier zu sehen:

Das Debütalbum Mama Said Rock is Dead erschien über SPV/Steamhammer am 08. Februar 2019 als CD DigiPak, 2LP Gatefold, Download und Stream ( https://johndiva.lnk.to/MamaSaidRockisDead ) und stieg in die deutschen Album Charts auf Platz 24 ein!!!

John Diva & The Rockets Of Love sind seit Freitag mit Kissin‘ Dynamite unterwegs, werden danach auf zahlreichen Festivals spielen und im Herbst 2019 ihre erste eigene Headliner Tour durchziehen.

John Diva & The Rockets Of Love

Auf Tour mit Kissin‘ Dynamite:

15.03. Osnabrück – Hyde Park

20.03. Berlin – BiNuu

21.03. Nürnberg – Hirsch

22.03. Leipzig – Hellraiser

28.03. Aschaffenburg – Colos Saal (ausverkauft)

30.03. Hannover – Musikzentrum (ausverkauft)

04.04. Saarbrücken – Garage (ausverkauft)<

05.04. Köln – Kantine

06.04. Hamburg – Markthalle (ausverkauft)

11.04. CH-Pratteln – Z7

12.04. München – Backstage

13.04. Stuttgart – LKA Longhorn (ausverkauft)

17.04. AT-Wien – Flex

19.04. AT-Graz – Explosiv

20.04. AT-Wörgl – Komma

John Diva & The Rockets Of Love – live 2019

31.03. CH-Davos – Coverfestival

02.-07.05. DE/GB – Rock The Boat

17.05. Dexheim – Kultur auf dem Hof

18.05. Koblenz – Cafe Hahn

30.05. Juist – Musikfestival

01.06. Schneverdingen – Höpen Air

05.07. Schwarmstedt – KS Concert Night

20.07. Dillenburg – Aquarena Nacht

03.08. Lemgo – Lippe Open Air

10.08. Wenwolthausen – Innogy Hot Summer Night

24.08. Schleswig – Baltic Open Air

30.08. CH-Schlieren – Schlierefäscht

07.09. Bernburg – Rock im Schloss

27.09. Nassau – Michelrock

09.11. Schrecksbach – Mylord 22.11. Aschaffenburg – Colos Saal

23.11. Rastatt – Reithalle

29.11. Bremen – Tivoli

27.12. Hamburg – Knust

Kommentare

Kommentare