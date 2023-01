Free For All Festival Reloaded 2023: bestätigen Attila als Headliner

Das Free For All Festival Reloaded präsentiert den Headliner 2023: Attila aus Atlanta. Das Metalcore Schwergewicht kommt nach Stapelmoor/Ostfriesland.



Aus Atlanta kommt unser Headliner Attila. Das Schwergewicht im Metalcore Sektor wird euch im Pit alles abverlangen. Mit einer Special Show Celebrating 10 Years „About That Life“.

Mit all ihren Hits wie z.B: Party With The Devil, About That Life und Middle Fingers Up walzen Attila über die Free For All Bühne.



Nach vielen US Chart Erfolgen, kommt dieses Metalcore Monster zu uns ins beschauliche Ostfriesland, um mit euch den Park auf links zu drehen. Attila lassen nichts anbrennen und verwandeln jede Crowd in einem Monsterpit.

Festivalfacts:



Free For All Festival Reloaded

15.07.2023

Stapelmoor Ostfriesland

Beginn: 13:00 Uhr

Eintritt: 18,50 € im Vorverkauf.



Line Up 2023: Attila, Ghostkid, Watch Out Stampede, Chaoseum, Our Mirage, The Butcher Sisters, Holly Would Surrender, Headgear und Dirty Dip



Alle Infos gibt es dann auf: www.freeforall-festival.de