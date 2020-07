From Ashes To New: veröffentlichen “Scars That I’m Hiding” (feat. Anders Fridén von In Flames)

Mit Stolz verkünden From Ashes To New die heute erscheinende neue Version von Scars That I’m Hiding. Aufgenommen wurde diese exklusiv für den Soundtrack von The Retaliators, dem Ende Oktober 2020 erscheinenden Better Noise Film. Mit Gast Vocals von In Flames-Sänger Anders Fridén ist diese Version von Scars That I’m Hiding die neueste Veröffentlichung aus dem Soundtrack des Films. Eine Version ohne Fridén’s Gastbeitrag wird auf dem am 28.08.2020 kommen Album Panic enthalten sein.

Frontmann Matt Brandyberry über den Track und den Film: „Es gibt nichts Geileres als an der Seite von so vielen talentierten Künstlern auftreten zu dürfen. The Retaliators hat uns genau das ermöglicht! Wir wuchsen einst mit dem Traum auf, Musiker und Schauspieler zu werden, und sind mehr als dankbar, beide Träume durch dieses Projekt verwirklichen zu können. Wir werden auch das Gefühl nicht los, dass all dies genau den Hype aufbaut, denn unser neues Album Panic verdient. Das ist erst der Anfang von dem, was From Ashes To New vorhaben!”

Das Video zu Scars That I’m Hiding (feat. Anders Fridén von In Flames) zeigt die Mitglieder von From Ashes To New, Anders Fridén und Filmmaterial aus The Retaliators. In dem Horrorspektakel werden neben vielen anderen prominenten Rock Stars auch die Mitglieder von From Ashes To New zu sehen sein. Die Geschichte des Films dreht sich um den alleinerziehenden Vater und örtlichen Pastor, John Bishop (Michael Lombardi – Rescue Me), der als rechtschaffenes Vorbild für seine treue Gemeinde und seine beiden Töchter dient. Als das Schicksal zuschlägt, bietet ihm Detective Jed Sawyer (Marc Menchaca – Ozark) eine geheime Chance auf Rache. Diese zwingt ihn nicht nur zu einer Abrechnung mit sich selbst, sondern entfesselt auch einen schrecklichen im Verborgenen liegenden Horror. Ebenfalls im Film zu sehen, sind unter anderem auch Mitglieder von Mötley Crüe, Five Finger Death Punch und Papa Roach.

Anders Fridén (In Flames) über die Zusammenarbeit: „Wir hatten bereits das Vergnügen, mit From Ashes To New einige Male auf Tour zu gehen. Also war ich begeistert, als sie mich baten, einen Beitrag zu ihrem neuen Song zu machen. Das Endergebnis klingt fantastisch. Ich kann es kaum erwarten, bald hoffentlich wieder mit ihnen unterwegs zu sein.“

Der Titelsong Panic – das dritte Album der Band – hat die Top 20 des Active Rock Radios erreicht. From Ashes To New hatten dort auch mit ihrer vorgänger Single Crazy aus ihrem 2018 erschienenen Album The Future großen Erfolg. Panic wurde in weniger als einem Monat über 1,5 Millionen gestreamt und das Video 1 Million Mal aufgerufen. Der Song wurde auf Playlisten wie Rock Hard, Adrenaline Workout, New Metal Tracks, Kickass Metal, Metal Charge 180 BPM und Rock Rotation auf Spotify sowie auf Apples Playlist Breaking Hard Rock gelistet.

Panic wurde in der gleichen Besetzung wie das vorangegangene Album The Future (2018) geschrieben – mit den beiden Sängern Matt Brandyberry und Danny Case sowie Gitarrist Lance Dowdle und Schlagzeuger Matt Madiro. Brandyberry ist sich sicher, dass es eben diese Besetzung ist, die den elf Songs des neuen Albums einen unverwechselbaren Sound verleiht. „Die Chemie zwischen uns stimmt einfach und die Fans, die uns in letzter Zeit gesehen haben, haben sich sehr positiv darüber geäußert, dass wir auf Hochtouren arbeiten.” Ein Gemeinschaftsgefühl, das über die Zeit gewachsen ist und der Band jetzt ermöglicht, ihren Sound weiter zu verfeinern und sich auf die nächste Ebene der Kreativität zu begeben. „Wir kennen unsere gemeinsame Vision und wissen genau, was wir machen wollen, und das ist uns mit diesem Album auch wirklich gelungen, weil das nötige Gerüst vorhanden ist„, fügt er hinzu.

Über Better Noise Music:

Better Noise Music ist das erste unabhängige Musiklabel von Better Noise Entertainment, ein Content- und Marketing-Unternehmen, das Musik, Bücher, Filme, Dokumentarfilme, Fernsehsendungen, Theaterproduktionen und Tourneen produziert. Gegründet wurde Better Noise Music (ehemals Eleven Seven Music) 2006 von Allen Kovac, einem unabhängigen Pionier und Veteranen der Musikindustrie. Das Label konzentriert sich auf den Aufbau und die Betreuung von Künstlern und hat sich zu einem der wichtigsten Independent Labels der Musikindustrie entwickelt, zu dem unter anderem Five Finger Death Punch, Awolnation, Mötley Crüe, Cory Marks, Papa Roach, Bad Wolves, Nothing More und The Hu gehören. In Partnerschaft mit FUGA, AMPED und Membran betreibt das Unternehmen eine globale Marketing- und Vertriebsplattform mit Teams in New York, Los Angeles, Nashville, London, Berlin, Toronto und Sydney.