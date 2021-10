Full Force 2022: gibt weitere Bands für’s Line-Up bekannt

Das Full Force Festival geht in die nächste Runde der Bandankündigen und legt ordentlich nach! Zu den bisher angekündigten Acts gesellen sich nun Acts wie August Burns Red, Silverstein, Me & That Man, Soilwork und viele weitere Überraschungen!

Vom 24.-26. Juni 2022 ist es endlich wieder soweit und auf Ferropolis Island darf wieder geheadbangt und gemosht werden! Für die 27. Ausgabe des Full Force Festivals gibt es die nächste Runde Line-Up Ankündigungen: Neben bekannten Bands wie den schwedischen Melodic-Death-Metal-Legenden von Soilwork, den US-Metalcore-Pionieren von August Burns Red oder dem Musikprojekt Me & That Man von Behemoth-Frontmann Nergal kann das Full Force Festival auch topaktuelle Acts im Line-Up verbuchen, die nicht nur eingefleischte Fans in Wallung versetzen werden, sondern auch die gesamte Szene. Damit beweist das Full Force abermals, dass es konsequent neue Trends und Bands frühzeitig erkennt, begleitet und auf die eigenen Festivalbühnen holt!

Zum Beispiel die im Jahr 2018 in Manchester gegründete Pop-Punk-Combo Hot Milk rund um Frontfrau Han Mee und Frontmann Jim Shaw. Oder die ebenfalls aus den UK stammende Post-Hardcore-Band Dream State um Frontfrau CJ Gilpin.

Mit weiteren Neuzugängen wie den amerikanischen Death-Metallern von Gatecreeper oder der süddeutschen Post-Hardcore-Band From Fall To Spring und einigen mehr beweist das Full Force großen Abwechslungsreichtum und bleibt somit der angekündigten Linie, sein Musikspektrum offener und breiter zu gestalten, weiterhin treu.

Die Richtung für das Full Force 2022 ist also klar: Volle Kraft voraus! Ob im Moshpit vor einer der Bühnen oder im kühlen Nass des Gremminer Sees vor epischer Kulisse der Bagger von Ferropolis! Die Full Force Holidays werden das Urlaubsspektakel für die Metal-Community 2022 – die beste Zeit des Sommers auf der wohl außergewöhnlichsten Insel Deutschlands unweit von Leipzig!

Auch in den nächsten Wochen und Monaten dürfen sich die Full Force Fans und alle Musikbegeisterten auf weitere Neuzugänge im Line-Up, aber auch auf viele Neuerungen und weitere Infos rund um das Festival freuen.

Gerade nach den letzten Monaten ist es für die Festivalbranche essenziell, dass endlich optimistisch in die Zukunft gesehen werden kann. Und so arbeitet die Full Force Crew weiter mit Hochdruck an einer nachhaltigen Perspektive für das Jahr 2022!

Der Vorverkauf für das Full Force 2022 ist in vollen Gang. Alle Infos zum Festival und zum Vorverkauf finden sich unter www.full-force.de. Tickets für das Full Force 2022 sind derzeit noch ab 124,95 € erhältlich.

#staytrue – #stayfullforce #FullForceFestival

Eure Full Force Crew 🤘

Full Force 2022

24. – 26. Juni 2022, Ferropolis – Germany

www.full-force.de

Alle bislang bestätigten Acts in alphabetischer Reihenfolge:

Anti-Flag, August Burns Red, Bleed From Within, Boston Manor, Boysetsfire, Counterparts, Creeper, Dragged Under, Dream State, Emil Bulls, Frog Leap, From Fall To Spring, Gatecreeper, Get The Shot, Heaven Shall Burn, Hot Milk, Imminence, Killswitch Engage, Knocked Loose, Konvent, Me & That Man, Mental Cruelty, Neck Deep, Oceans, Raised Fist, Rotting Christ, Seeyouspacecowboy, Silverstein, Soilwork, Stick To Your Guns, Swiss & Die Andern, The Ghost Inside, The Rumjacks, Venom Prison