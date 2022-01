Future Palace: veröffentlichen neue Single und Video zu „A World In Tears“

Die Welt war noch nie ein gnadenvoller Ort. Lange aber hat die Menschheit nicht mehr so sehr nach Hoffnung gezehrt wie in den letzten eineinhalb Jahren.

Nach ihren hochgelobten und erfolgreichen ersten Singles Paradise & Heads Up, die auf SiriusXM Octane Test Drive zu hören waren und bereits über eine halbe Million Mal gestreamt wurden, ist das Berliner Post-Hardcore-Trio Future Palace mit einem brandneuen Track zurück. Mit ihrer neuen Single A World In Tears vom kommenden Album Run, das am 10. Juni erscheint, widmen sich Future Palace der Auseinandersetzung mit den Problemen der Gegenwart – allen voran der Klimawandel, der viel zu lange vernachlässigt wurde und uns nachhaltig beschäftigt, betont Sängerin Maria.

„Der Songtext repräsentiert die Perspektive einer Person, die in einer beinahe vollkommen ruinierten Welt in naher Zukunft lebt. Uns ist wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass man achtsam hier und jetzt und nicht erst morgen handeln muss, bevor es zu spät ist.„



„Beim Songwriting für A World in Tears haben uns instrumental vor allem elektronische Musik und das Retrowave Genre beeinflusst. Getragen vom 80s Vibe entstand ein Track mit sowohl düsteren als auch rockigen Seiten, die das Wechselspiel zwischen Hoffnung und Verzweiflung widerspiegeln.“, ergänzt Gitarrist Manuel über die musikalische Ausrichtung dieses neuen Tracks.

Mehr zu Future Palaces Run: