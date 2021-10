Gaerea: entern das Studio für die Aufnahmen zum neuen Album

Die kathartische Black-Metal-Band Gaerea betritt das Demogod Recording Studio für die Aufnahmen ihres brandneuen Albums, das im nächsten Jahr über Season Of Mist veröffentlicht werden soll. Für weitere Updates und Details zum neuen Werk behaltet die Facebook– oder Instagram-Seite der Band im Auge.

Gaerea äußern sich zu den Aufnahmen:

„Inspiration, Chaos und kathartische Magie!

Meine Damen und Herren,

mit großem Elan und chaotischem Hunger stehen wir nun vor einem brandneuen Kapitel von Gaerea. Während der wahrscheinlich düstersten Periode, die die künstlerische Welt je erlebt hat, haben wir uns nie zurückgehalten und haben Limbo (zum Review) während der Pandemie veröffentlicht und es zu unserer stärksten und intensivsten Platte bis heute gemacht. Während sich die Welt nach der größten Brandstiftung unserer Zeit langsam in Asche verwandelt, betreten Gaerea nun einen neuen Weg, zerstören unser Inneres und erweitern das, was von unseren Stärken übrig ist. Heute betreten wir erneut Demigod Recordings, um eng mit unserem langjährigen Botschafter und Produzenten Miguel Tereso zusammenzuarbeiten – dem Genie, das sowohl Unsettling Whispers als auch Limbo produziert hat, um ein neues Gaerea-Opus zu gebären, das die befreiendste Erfahrung ist, die wir je entfesselt haben. Dieses neue Album soll 2022 über Season Of Mist veröffentlicht werden, direkt nach dem Tourzyklus von Limbo. Haltet euch fest. Wir sind Gaerea.“

Gaerea haben bereits neue UK-Tourdaten mit Wode für das Frühjahr 2022 angekündigt. Eine vollständige Liste der bestätigten Shows ist hier zu finden:

02 Okt 21 Wien (AT) Szene

11 Nov 21 Lisboa (PT) RCA Club (+Obsidian Kingdom)

12 Nov 21 Porto (PT) Hard Club (+Obsidian Kingdom)

10 Dec 21 Berlin (DE) De Mortem et Diabolum Fest

+ Harakiri For The Sky und Schammasch

27 Jan 22 Warsaw (PL) Hydrozagadka

28 Jan 22 Prague (CZ) Nova Chmelnice

29 Jan 22 Erfurt (DE) From Hell

30 Jan 22 Dresden (DE) Chemiefabrik

31 Jan 22 Kassel (DE) Goldgrube

01 Feb 22 Mörlenbach (DE) Live Music Hall

02 Feb 22 Essen (DE) Turock

03 Feb 22 Kortrijk (BE) De Kreun

04 Feb 22 Arnhem (NL) Willemeen

05 Feb 22 Leiden (NL) Gebr de Nobel

06 Feb 22 Trier (DE) Mergener Hof

07 Feb 22 Paris (FR) Backstage

08 Feb 22 Toulouse (FR) Le Rex

09 Feb 22 Barcelona (ES) Sala Boveda

10 Feb 22 Martigny (CH) Les Caves Du Manoir

11 Feb 22 Wetzikon (CH) Hall of Fame

12 Feb 22 Regensburg (DE) Airport Eventhalle Obertraubling

13 Feb 22 Salzburg (AT) Rockhouse

+ Wode

21 Apr 22 London (UK) Black Heart

22 Apr 22 Ipswich (UK) The Music

23 Apr 22 Bristol (UK) Exchange

24 Apr 22 Plymouth (UK) Undergound

25 Apr 22 Brighton (UK)Green Door Store

26 Apr 22 Manchester (UK) Star & Garter

27 Apr 22 Glasgow (UK) Audio

28 Apr 22 Birmingham (UK) Dead Wax

+ Winterfylleth

10 Jun 22 Limerick (IE) Dolans Warehouse

11 Jun 22 Dublin (IE) Voodoo Lounge

12 Jun 22 Belfast (IE) Voodoo

24 Jun 22 Clisson (FR) Hellfest

30 Jun 22 Galcia (ES) Resurrection Fest

12 Aug 22 Schlotheim (DE) Party.San

03 Dez 22 Mexico City (MX) Mexico Black Fest